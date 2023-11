Masters : Sinner impressionne, prêt à détrôner Alcaraz ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En prenant place dans le top 4 du classement ATP cette saison, Jannik Sinner est passé à la vitesse supérieure en parvenant à augmenter son niveau de jeu pour casser certains plafonds de verre sur lesquels il butait. L'Italien avait jusqu'alors disputé plusieurs quarts de finale en Grand Chelem en tombant à chaque fois face aux tout meilleurs après un énorme combat. Vainqueur face à Novak Djokovic mardi soir au Masters, il a ébloui le monde du tennis et pourrait bien finir par voler la vedette à Carlos Alcaraz.

Qualifié pour la première fois officiellement pour le Masters de Turin, Jannik Sinner a frappé un grand coup en s'offrant pour la première fois de sa carrière le scalp de Novak Djokovic mardi soir. Devant son public acquis à sa cause, l'Italien est allé chercher son match et semble prêt à passer à l'étape supérieure. Titré à Toronto, son premier Masters 1000, Sinner joue tout devant depuis un moment... Jusqu'au sommet en 2024 ?

A l'aise contre les meilleurs

Depuis son explosion fin 2020, Jannik Sinner a prouvé qu'il était capable de jouer un tennis remarquable mais son point faible était le physique. L'Italien a souvent failli dans les moments chauds comme à Wimbledon 2022 quand il menait de deux sets face à Djokovic ou quand il avait une balle de match contre à Alcaraz à l'US Open l'an dernier. Désormais, il a rééquilibré les choses dans ses affrontements avec le Serbe et même avec Daniil Medvedev et Alcaraz notamment.

Futur numéro 1 ?

Plus grand espoir parmi la jeune génération, Carlos Alcaraz a déjà montré qu'il fera partie des légendes de son sport. L'Espagnol, plus en difficulté en cette fin de saison, gère peut-être un peu moins bien son emploi du temps et se fatigue. Jannik Sinner, lui, semble avoir réglé ses petits pépins physiques. Greg Rusedski, ancien numéro 4 mondial, a fait une prédiction sur le futur. « La nuit dernière, Je n’avais encore jamais vu Jannik Sinner jouer un meilleur match que celui‐ci, du début à la fin. À quoi ressemblera l’ordre du top 3 mondial dans cinq ans ? Je pense que ce sera Sinner en 1, Alcaraz en 2 et Rune en 3 » a-t-il confié sur X (anciennement Twitter ).

Titre en Majeur en 2024 ?