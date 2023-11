Masters : Medvedev déjà qualifié, les scénarios du groupe rouge !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la qualification de Novak Djokovic et de Jannik Sinner pour les demi-finales jeudi, c'est au tour du groupe rouge de disputer la dernière journée de qualifications. Ce vendredi, Carlos Alcaraz tentera de faire tomber Daniil Medvedev qui est déjà qualifié. L'autre match opposera Alexander Zverev à Andrey Rublev et le Russe est lui d'ores et déjà éliminé. Entre les trois premiers joueurs, les scénarios sont encore multiples.

Quelle sera l'issue de ce groupe rouge après la dernière journée de la phase de poules ? Tout semble pouvoir arriver tant Carlos Alcaraz semble avoir repris du poil de la bête. A cause de la programmation un peu douteuse des ATP Finals, c'est vraiment l'Espagnol qui aura son destin entre les mains puisqu'il est mieux positionné que l'Allemand pour rallier les demi-finales. Malgré tout, Medvedev a confié qu'il sera prêt au combat.

Medvedev en toute détente ?

Déjà qualifié pour les demi-finales, Daniil Medvedev a fait le job en remportant ses deux premiers matches en deux sets. Le Russe sera donc parfaitement serein pour affronter Carlos Alcaraz mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fera pas l'effort nécessaire pour continuer. « Je vais essayer de faire de mon mieux contre Carlos. Cela ne sera pas facile. Mais ici, sur un court rapide, ça peut être intéressant. Par exemple, Novak l’année dernière contre moi, c’était un match très dur physiquement. Il aurait très bien pu se dire : ‘Peu importe si gagne ou si je perds, je suis toujours premier’. Mais il ne l’a pas fait. Je pense que c’est un bon exemple pour essayer de faire de mon mieux vendredi et d’essayer de gagner » a-t-il confié.

Tennis : Quiz sur la saison de Stefanos Tsitsipas, forfait pour le Masters https://t.co/fkGVMfNHvQ pic.twitter.com/xSP23XNywQ — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Alcaraz au défi

Pour Carlos Alcaraz, les choses ne seront pas très compliquées à comprendre : il doit gagner pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales du Masters. Mais le problème est qu'il devra battre Daniil Medvedev pour cela, un exercice compliqué sur lequel il avait buté la dernière fois à l'US Open. Fatigué par sa saison, il a tout même réalisé une belle prestation face à Andrey Rublev. L'Espagnol aura même l'occasion de ravir la première place du groupe à Medvedev en lui infligeant une défaite en deux sets. Pour rappel, le premier de ce groupe affrontera Novak Djokovic en demi-finales puisque le Serbe a terminé deuxième du groupe vert.

Zverev dans l'attente

Ce vendredi soir, Alexander Zverev affrontera Andrey Rublev dans un match qui pourrait ne pas avoir d'enjeu si Carlos Alcaraz se débarrasse de Daniil Medvedev. En effet, face à un joueur qui est déjà éliminé, Zverev doit espérer la défaite de l'Espagnol pour continuer l'aventure. Si Alcaraz perd son match, en revanche, il devra obligatoirement gagner le sien pour lui ravir la deuxième place du groupe