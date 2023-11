Tennis : Un Djokovic record et encore affamé, il fait une révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Masters de Turin la semaine dernière pour la 16ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a été largement à la hauteur de l'événement puisqu'il a fini par s'imposer dimanche. Le Serbe, qui est allé chercher un nouveau record en gagnant le tournoi pour la 7ème fois, n'évoluait pourtant pas à son meilleur niveau en début de semaine et était même quasiment éliminé du tournoi. Mais quand l'enjeu est de taille et qu'il a rendez-vous avec l'histoire, le Djoker ne déçoit presque jamais.

Ce n'était pas forcément l'objectif qui était positionné tout en haut de sa liste à la base. Novak Djokovic a pourtant encore prouvé qu'il était le plus grand champion de tous les temps en s'adjugeant le 98ème titre de sa carrière à Turin dimanche, et pas des moindres. Le Serbe, battu par Jannik Sinner lors de la phase de poules, a fini en trombe pour s'imposer face au même adversaire en finale. En 2023, il a presque tout gagné.

Des débuts difficiles

Vainqueur d'un combat de trois heures face à Holger Rune pour débuter son Masters, Novak Djokovic a récidivé deux jours plus tard face à Jannik Sinner mais cette fois, en perdant le match. Moins bien physiquement, le Serbe confiait qu'il avait atteint son plus grand objectif de la semaine en s'assurant la place de numéro 1 mondial. « C'est difficile de le motiver. Mais il trouve toujours quelque chose. Il était furieux après sa défaite face à Sinner en poules. Le lendemain, on ne l'a pas vu du tout. Pour être honnête, jusqu'à jeudi on ne savait pas ce qui se passait. On était dans notre chambre et on ne savait pas si on rentrait à la maison ou si on se préparait pour l'échauffement avant le match face à Hurkacz. Et d'un coup, il nous dit qu'il allait jouer » déclare Goran Ivanisevic dans des propos rapportés par L'Equipe .

7ème titre record

Engagé encore une fois au Masters après une saison exceptionnelle, Novak Djokovic n'est pas arrivé en pleine possession lors de ses premiers matches. Pourtant, il a su augmenter son niveau avec le temps et les matches jusqu'à devenir injouable, comme à ses plus belles années. Avant lui, aucun joueur de plus de 31 ans n'avait réussi à s'adjuger le Tournoi des Maîtres, le plus vieux vainqueur étant Roger Federer. En 2022 et en 2023, le Serbe a d'abord rejoint le Suisse et l'a maintenant dépassé avec un 7ème titre, le tout à 36 ans. Il repousse encore une fois les limites physiques de ce sport. Il est bien loin, le temps où les carrières ne duraient que jusqu'à 30 ans, 35 ans maximum.

Grosse avance au classement

En réussissant à s'imposer au Masters, Novak Djokovic n'a pas fait que s'assurer de finir l'année sur le trône : il a pris une avance considérable sur Carlos Alcaraz. L'Espagnol, qui a eu du mal à finir la saison, pointe ce lundi à 2390 points de celui qui entame sa 400ème semaine à la tête du classement ATP. Autrement dit, il pourrait encore rester pas mal de temps à cette position même s'il devra défendre 2000 points de son titre à l'Open d'Australie.