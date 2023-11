Djokovic vide son sac après son sacre

Benjamin Labrousse

Sensationnel en cette fin de saison, Novak Djokovic n’a pas laissé de place au doute. En effet, l'ogre serbe s’est largement imposé face à Jannik Sinner en finale du Masters à Turin (6-3, 6-3) ce dimanche. Sacré pour la 7ème fois lors des ATP Finals, le Serbe en a profité pour lâcher un beau message envers le public turinois.

Novak Djokovic le revanchard. Battu par l’Italien Jannik Sinner mardi dernier lors des phases de groupe des ATP Finals, le Serbe retrouvait le jeune joueur de 22 ans en finale de ce Masters de Turin. Phénoménal depuis le début du tournoi, avec notamment une victoire face à Nole , Sinner n’aura rien pu faire ce dimanche. Débordé par le numéro un mondial, l’Italien a craqué, en offrant d'ailleurs le match à Djokovic sur une double faute symbolique.

7ème titre lors des ATP Finals pour Novak Djokovic

S’il était d’ores et déjà assuré de terminer la saison dans la peau du numéro un mondial, Novak Djokovic a ainsi confirmé qu’il était bel et bien le plus fort. Quelques semaines après sa glorieuse victoire au Masters de Paris-Bercy, Nole n’a pas tremblé et semble avoir pris énormément de plaisir à évoluer du côté de Turin. Après son 7ème sacre lors des ATP Finals, Djokovic a d’ailleurs tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu lors de cette année 2023 sensationnelle pour le natif de Belgrade.

« Cela a été un honneur de jouer devant vous »