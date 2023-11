Tennis : Djokovic a trouvé le nouveau Nadal

Alexis Brunet

Lors du Masters de Turin, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont retrouvés pour un affrontement en demi-finale. C'est le Serbe qui a finalement triomphé de l'Espagnol, et qui a donc atteint une nouvelle fois la finale du tournoi italien. Après le match, le Djoker a fortement complimenté son jeune adversaire, allant même jusqu'à le comparer à son illustre rival, Rafael Nadal.

Depuis quelque temps maintenant, une nouvelle rivalité est née dans le monde du tennis. Avec la blessure de Rafael Nadal et la retraite de Roger Federer, Novak Djokovic s'est trouvé un nouvel adversaire de renom en la personne de Carlos Alcaraz. Les deux joueurs se sont affrontés plusieurs fois dernièrement, à Roland-Garros, Wimbledon, ou bien Cincinnati.

Djokovic a triomphé d'Alcaraz

À l'occasion des demi-finales du Masters de Turin, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se faisaient encore une fois face. Et comme à Paris ou à Cincinnati, c'est le Serbe qui l'a emporté. Ce dernier a disposé de l'Espagnol en deux sets, 6-3, 6-2. Le jeune Murcien avait lui battu le Djoker en finale à Wimbledon, le privant du fameux Grand Chelem calendaire.

Tennis : Djokovic fait une déclaration étonnante sur Nadal https://t.co/OuXify5VRk pic.twitter.com/33pcYHNtmI — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Djokovic compare Alcaraz à Nadal