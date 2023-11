Après son sacre, Djokovic reçoit un coup de pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic est injouable en cette fin de saison. Déjà vainqueur du Rolex Paris Masters il y a quelques jours, le Serbe a remporté le Masters de Turin en battant le local Jannik Sinner (6/3 6/3). Avant de vaincre l'Italien, le numéro un mondial avec vaincu un autre jeune Carlos Alcaraz, qui compte bien prendre sa revanche.

Novak Djokovic termine la saison en beauté. Passé proche de l'élimination en phase de poules, le numéro un mondial n'a laissé aucune chance à ses adversaires, notamment à Jannik Sinner. Le local a été balayé par le joueur de 36 ans ce dimanche. Preuve s'il en est que Djokovic règne sans partage sur le circuit. Pour l'heure, la jeunesse n'est pas au niveau.

Alcaraz n'a rien pu faire

« C’est la meilleure saison de ma carrière », s’est réjoui Djokovic. « Battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux meilleurs joueurs du monde derrière moi, dans le même tournoi, c’est phénoménal » a-t-il confié. Mais plus les années avancent, plus le Serbe sera vulnérable. Et les jeunes à l'image de Carlos Alcaraz pourraient régner en maitre. En tout cas le numéro 2 mondial a bien l'intention d'imiter Djokovic, et même de faire mieux.

« Je veux être le meilleur de l’histoire »