Tennis : Quiz sur la saison de Jannik Sinner, finaliste du Masters

Florian Barré

Porté par un public italien en feu, Jannik Sinner n’a pas réussi reproduire l’exploit réaliser quelques jours plus tôt lorsqu’il avait battu Novak Djokovic en poule. Cette défaite en finale du Masters face au Serbe (6-3 6-3) vient achever une saison exceptionnelle sous le signe de la confirmation. En effet, le joueur de 22 ans s’est définitivement affirmé comme étant l’un des tout meilleurs joueurs du circuit. Le10sport vous propose donc de tester vos connaissances sur l’année 2023 du numéro 4 mondial.

Surclassé par un Novak Djokovic impérial, comme souvent en finale d’un tournoi, Jannik Sinner peut essuyer quelques regrets. Si l’Italien n’a rien pu faire ce dimanche, il aurait pu évincer la bête plus tôt en laissant Holger Rune le battre mardi dernier. Au terme de calculs improbables, le Serbe aurait bel et bien vu sa saison être écourtée de quelques jours. Mais Sinner a fait preuve d’une grande classe en se donnant corps et âme contre le Danois, au point de sans doute s’affaiblir physiquement (dos).



Sinner rend hommage à Djokovic