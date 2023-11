Tennis : Wimbledon encore bloqué par le voisinage, le tournoi n'évolue pas

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième tournoi du Grand Chelem chaque année, Wimbledon est un rendez-vous si particulier pour les joueurs. La compétition, souvent considérée comme la plus prestigieuse dans le monde du tennis depuis des décennies, est enfermée dans de nombreuses traditions qui font son charme. Situé en plein cœur d'un quartier éponyme de Londres, le tournoi est pourtant sujet au changement depuis quelques années. Mais le voisinage résiste encore aux projets de l'organisation du tournoi...

Pour le moment, le tournoi de Wimbledon l'année prochaine ne devrait pas beaucoup changer. Dans sa volonté de faire du temple du tennis un lieu plus en accord avec ce qui se fait sur les autres tournois du Grand Chelem, le tournoi essaie de s'étendre un peu plus. Depuis toujours, le gazon étant une surface très exigeante et qu'il faut protéger au maximum, la compétition ne démarre pas avec les qualifications sur le site. Et visiblement, le changement n'est pas pour maintenant.

Construction d'un nouveau site

Le All England Club, lieu qui accueille le tournoi de Wimbledon chaque année, a pour projet d'agrandir son territoire en faisant construire 39 nouveaux courts à Wimbledon Park. Mais comme il manque cruellement de place, il faut donc que les résidents du quartier acceptent ce nouveau projet. Pour rappel, en raison du voisinage, un couvre-feu est mis en place tout au long du tournoi de telle sorte que le jeu ne doit pas aller au-delà de 23 heures. On est déjà bien loin des sessions de nuit qui s'éternisent jusque tard... Mais voilà : ce plan de construction a été rejeté par un conseil de quartier mardi, mettant en suspens l'opération.

Des qualifications enfin sur place ?

Afin de protéger le plus longtemps possible le gazon pour le tableau principal, le tournoi de qualifications de Wimbledon n'a pas directement lieu sur place. En effet, pour les joueurs qui n'ont pas la chance de participer au grand tableau, il faut passer par Roehampton, à 5 kilomètres du lieu du tournoi, pour tenter de se frayer un chemin. C'est donc une particularité de plus par rapport aux autres Grands Chelems qui ne permet pas à tous les joueurs de se retrouver dans la même ambiance que les autres.

Une extension en attente