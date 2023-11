Tennis : Rune de retour dans l'élite, Becker va rester en 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier qualifié pour le Masters 2023, Holger Rune n'a pas connu une saison extraordinaire après Wimbledon. Le Danois, gêné par une blessure au dos, a dû en plus gérer des soucis dans son entourage. Finalement, il a réussi à garder sa place dans le top 8 pour se qualifier pour la première fois pour le Masters. Grâce à Boris Becker, qui a débarqué récemment pour le coacher, il a réussi à remettre la tête à l'endroit et peut se diriger vers 2024 sereinement.

Alors qu'il fait partie des principales têtes d'affiche de la jeune génération depuis son éclosion au plus haut niveau fin 2022, Holger Rune fait aussi preuve d'un caractère bien trempé. Le Danois semble destiné à devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération dans les années à venir et il a déjà eu la chance de goûter au top 4 cette saison. Pour autant, à 20 ans, il a encore besoin d'expérience pour éviter ces grands trous d'air comme ce qu'il a connu après Wimbledon.

Très bonne fin de saison

Alors qu'il n'avait gagné qu'un seul match entre Wimbledon et le tournoi de Stockholm mi-octobre, Holger Rune a d'abord remis les pendules à l'heure à Bâle avant de réaliser un beau parcours au Rolex Paris Masters, lui qui était tenant du titre. Juste à temps pour marquer assez de points et conserver sa place parmi les huit qualifiés pour le Masters. Déjà proche de se défaire de Novak Djokovic à Bercy, le Danois a failli prendre sa revanche en phase de poules du Masters et n'était pas si loin de réussir à éliminer le Serbe du tournoi face à Jannik Sinner.

Becker comme sauveur

Perturbé par des guerres d'ego entre Patrick Mouratoglou et Lars Christensen au milieu de l'été, Holger Rune a pris la décision de collaborer avec Boris Becker depuis un mois. Le Danois a tout de suite bénéficie des conseils de l'Allemand, peut-être la première raison de son retour en forme. L'Allemand, lui, s'est montré très présent pour ses premières semaines à tel point que l'association entre les deux va durer en 2024. « Nous construisons une équipe autour de Holger pour faire ressortir la meilleure version de lui‐même, sur et en dehors du terrain » a-t-il confié.

Prêt à jouer tout devant en 2024 ?

Numéro 4 mondial à son meilleur, Holger Rune n'a pas eu le temps de profiter bien longtemps de ce classement puisqu'il occupait cette place quand il n'arrivait plus à gagner le moindre match. Désormais débarrassé de ses problèmes de dos, d'après sa semaine au Masters, le jeune Danois semble prêt pour retrouver son meilleur niveau et faire mal dès le début de la saison prochaine. Numéro 8 mondial, il devrait réussir à rester dans le top 8 pour l'Open d'Australie.