Tennis : Medvedev toujours au top, il va adopter une nouvelle tactique

En difficulté en tout début de saison, Daniil Medvedev a rapidement remis les pendules à l'heure pour enchaîner les victoires mois après mois et retrouver le top 3 mondial. Le Russe, qualifié pour son 5ème Masters consécutif, s'est encore qualifié pour les demi-finales avant de tomber avec les honneurs face à Jannik Sinner. Il a ainsi pris le temps de s'exprimer en conférence de presse sur le déclic de sa saison début 2023 et son travail avant de reprendre la compétition.

Daniil Medvedev est l'un des noms les plus connus du monde du tennis des dernières années et surtout l'un des plus en réussite. Le numéro 3 mondial était encore présent en finale de l'US Open cet été, un résultat qui semblait loin d'être possible quand il a démarré 2023. Il a retrouvé la confiance tournoi après tournoi pour redevenir la machine de fond de court qu'il avait l'habitude d'être. De retour au sommet, il tentera en 2024 de retrouver la victoire dans un grand tournoi, lui qui n'a plus gagné depuis Rome.

Un déclic à Rotterdam

Eliminé en trois sets à l'Open d'Australie au troisième tour, Daniil Medvedev est sorti du top 10 momentanément avant de rebondir directement dès le tournoi de Rotterdam début février. Le Russe est conscient, quelque chose a changé dès cette semaine néerlandaise, le début d'une grande série de victoires pour lui. « Avant Rotterdam, à l’entraînement, je me sentais très mal, très mal. Je n’arrivais pas à mettre la balle dans le court. Je m’en souviens encore. Après, tout s’est amélioré. Les titres, les finales, ce genre de choses. D’une manière générale, je suis content de ce que j’ai accompli cette saison. Je vais essayer d’en tirer des leçons et d’en faire plus la saison prochaine car, comme on dit, Sinner, Alcaraz, Novak, ils jouent de mieux en mieux. Si vous voulez essayer de rester au sommet, vous devez vous améliorer sans cesse » a déclaré Medvedev.

Un calendrier changé

Depuis des années, Daniil Medvedev fait partie des joueurs disputant et gagnant le plus de matches dans la même saison. Le Russe ne ménage pas ses efforts, d'autant plus qu'il est plutôt adepte des longues filières. Après sa défaite face à Jannik Sinner au Masters, il a révélé qu'il optera pour une stratégie différente pour débuter 2024. « Chaque année est différente. Pour être honnête, je n’ai pas pris de vacances hors saison comme certains joueurs. Une fois, j’ai eu la Coupe Davis. L’année dernière, nous avons eu un petit bébé, alors… J’ai tout de suite repris le travail. Cette année, nous allons partir avec ma femme dans les îles. Je vais probablement jouer uniquement l’Open d’Australie. Je vais essayer de prendre plus de vacances que d’habitude et plus d’intersaison et de commencer par un Grand Chelem tout de suite, ce qui sera nouveau pour moi » assure-t-il.

Prêt à challenger Djokovic ?

Ancien numéro 1 mondial en 2022, Daniil Medvedev est descendu au classement et depuis, il remonte petit à petit. Désormais, il pointe à seulement 1300 points de Carlos Alcaraz à la troisième place mondiale. Même si Novak Djokovic semble très loin, il pourrait réussir à rejouer tout devant s'il continue à très bien jouer dans les grands rendez-vous en 2024. L'Open d'Australie sera le premier sur la route des meilleurs mondiaux et le Serbe devra y défendre son titre.