Tennis : Quiz sur la saison d’Holger Rune avant le Masters

Florian Barré

Avant vendredi dernier et les quarts de finale de l’ATP 1000 de Paris-Bercy, seuls six joueurs avaient validé leur ticket pour le Masters qui se déroule à Turin du 12 au 19 novembre. Le mythique tournoi de fin de saison, où s’affrontent les huit meilleurs joueurs de l’année 2023, connaît désormais l’entièreté de ses prétendants. Holger Rune, dernier qualifié, sera de la partie. De ce fait, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur la saison du Danois.

Dimanche prochain démarre le Masters de fin d’année. Dans l’ordre du classement, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Holger Rune viseront l’un des trophées les plus prestigieux du circuit. Le Danois, 4e mondial entre août et septembre 2023 - aujourd’hui relégué au huitième rang - participe pour la première fois au tournoi, dans une forme assez indécise.



Rune reprend du poil de la bête