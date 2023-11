Nadal président du Real Madrid ? Son clan lâche une confidence

Jean de Teyssière

Alors que Rafael Nadal a vécu une saison blanche en 2023 à cause d'une blessure au psoas, sa reconversion fait l'objet de nombreux débats. Pour autant, sa carrière de joueur de tennis n'est pas encore terminée puisqu'il a annoncé qu'il serait bientôt de retour, sans communiquer de date. Mais un poste de président du Real Madrid semble pouvoir être une belle reconversion pour lui...

L'année 2024 sera-t-elle la dernière de Rafael Nadal au plus haut niveau ? Plus d'un an après la retraite de Roger Federer, c'est un autre pan de l'histoire du tennis qui s'apprête à se terminer. Des trois fantastiques, il ne restera que Novak Djokovic, au top de sa forme à 37 ans. Mais Rafael Nadal, à l'inverse du très discret Federer, pourrait bien briguer un poste très exposé.

« Président du Real Madrid ? Je pense que j'aimerais bien»

Déjà en septembre dernier, Rafael Nadal a pris la parole pour évoquer sa potentielle reconversion dans le football et pourquoi pas au poste de président du Real Madrid : « Je pense que j'aimerais bien, mais avant tout, il y a beaucoup de choses. Il va de soi que nous avons le meilleur président possible. Après, ce que je peux penser aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce que je penserai demain. (…) Je suis très réaliste avec moi-même, je suis conscient de mes limites et je sais si j'en serais capable. Le temps nous le dira. Florentino ne me l'a jamais demandé. Je ne pense pas non plus que je remplisse les conditions pour être président. Je suis un socio d'honneur, mais rien de plus . »

Tennis : Alcaraz impuissant face à Djokovic, son clan se méfie aussi de Nadal ! https://t.co/Vv5FNfUnSx pic.twitter.com/34cH8i1Ml4 — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

«Il remplit de nombreuses conditions pour que le football et lui soient liés»