Tennis : Djokovic fait une déclaration étonnante sur Nadal

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont affrontés à de très nombreuses reprises. Cela n'est pas arrivé récemment, car l'Espagnol soigne toujours ses blessures, avant de tenter un ultime come-back. Pour essayer de revenir au plus vite, le taureau de Manacor pourra peut-être trouver de la motivation auprès de Novak Djokovic. Le Serbe a fait une très belle déclaration à son grand rival.

Cela va presque faire un an que Rafael Nadal n'a pas joué officiellement un match de tennis. L'Espagnol est blessé depuis sa participation à l'Open d'Australie la saison dernière. Cela fait plusieurs mois que ce dernier essaye de se soigner au mieux, pour potentiellement disputer une dernière saison, avant de ranger sa raquette au placard.

Un retour en début d'année pour Nadal ?

Après son élimination en 2023 à l'Open d'Australie, Rafael Nadal pourrait faire son retour lors de ce même tournoi, en 2024. L'Espagnol a indiqué avoir de biens meilleures sensations, et il y a des chances pour qu'il participe au Grand Chelem australien, avant de peut-être tenter de s'aligner sur les trois autres. En espérant que son corps le laisse tranquille, pour que son ultime saison sur le circuit se passe au mieux.

Novak Djokovic n’a rien à craindre, l’annonce inquiétante de Rafael Nadal https://t.co/XgqsdOcR6Y pic.twitter.com/2yjAxNxOtf — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«Son retour est vraiment une très bonne nouvelle»