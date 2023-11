Menacé, Djokovic lâche une annonce sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner... La nouvelle génération commence à pointer le bout de son nez. Mais durant cette année 2023, le maître se nomme Novak Djokovic. A 36 ans, le joueur serbe conserve une longueur d'avance sur ses concurrents. Pour le moment, il n'est évidemment pas prêt à parler de retraite.

Les années n'ont pas d'effet sur la domination de Novak Djokovic sur le circuit. Le joueur serbe va sur ses 37 ans, mais conserve une belle longueur d'avance sur ses concurrents, notamment sur ses jeunes prétendants comme Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, qui ont subi la loi du numéro un mondial lors du Masters de Turin. Mais récemment, le joueur espagnol a pris la parole pour prévenir Djokovic. Alcaraz est déterminé à retrouver son trône en 2024, mais le Serbe a du répondant.

Djokovic prévient la nouvelle génération

« Quand ils jouent contre moi, je veux qu’ils sentent qu’ils devront jouer le meilleur tennis possible pour gagner. Cela aide mentalement à aborder le match. Je pense que plus je gagne, plus ce genre d’aura grandit. Bien sûr, cela ne vous fera pas gagner le match, mais cela peut vous donner un petit pourcentage, un petit avantage. Rune, Alcaraz (20 ans tous les deux) et Sinner sont les trois prochains grands, ils vont porter ce sport. Moi, je m’accrocherai aussi longtemps que j’en aurai envie. Aussi longtemps que je serai capable de gagner contre eux, je continuerai » a lâché le numéro un mondial, qui refuse de parler de retraite.

« Pourquoi s’arrêter ? »