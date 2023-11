«Il a failli le bousiller», il balance sur Djokovic

La rédaction

Novak Djokovic va terminer, une nouvelle fois, l'année à la première place mondiale. Le joueur serbe a terminé brillamment la saison en remportant le Masters de fin d'année. Comme l'a indiqué Georges Goven, ancien capitaine des équipes de France, le numéro un mondial revient de loin, lui qui avait connu quelques difficultés techniques il y a quelques années.

Novak Djokovic ne pouvait rêver mieux. Le numéro un mondial a remporté, coup sur coup, le Rolex Paris Masters puis le Masters de fin d'année, qui réunissait les huit meilleurs joueurs de la saison. Ce dimanche, le Serbe a battu Jannik Sinner (6/3 6/3), malgré un public acquis à la cause de l'Italien. Sans réel faille, Djokovic a survolé les débats. Mais comme l'a noté Georges Goven, le joueur de 36 ans a connu quelques galères il y a quelques années sur le plan technique.

« Todd Martin avait failli lui bousiller ce coup »

La faute à Todd Martin, son entraîneur entre 2009 et 2010. Ce dernier s'était mis en tête de changer le geste de Djokovic au service. « Todd Martin avait failli lui bousiller ce coup en lui faisant faire une espèce de bras roulé ! Je me souviens que des mecs avaient dit que sa carrière était finie. Mais il s’est relevé. Il suffit de jeter un œil sur les stats de sa finale. Tout est dit » a confié Goven. Mais après avoir rompu avec son coach, Djokovic a retrouvé le contrôle de ce jeu et de ses coups.

Djokovic a remis les choses en ordre