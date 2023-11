Tennis : Le clan Nadal fait une annonce sur son retour

Jean de Teyssière

Rafael Nadal aura connu une saison quasi-blanche. Blessé depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier dernier, l'Espagnol n'aura plus mis un seul pied sur un court de tennis depuis un an. Aucune date n'a encore été indiquée pour son retour, même s'il a certainement coché Roland-Garros 2024 dans son calendrier.

Les fans de Rafael Nadal n'attendent qu'une chose : le voir rejouer au tennis. Jusqu'à maintenant, ils se consolent en visionnant des vidéos de leur idole en train de s'entraîner dur. Mais chaque jour qui passe rapproche un peu plus le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem d'un retour.

«Je crois que je vais rejouer»

Il y a une semaine, Rafael Nadal donnait de ses nouvelles au cours d'une interview durant laquelle il annonçait son retour rapide au tennis : « Si vous voulez quelque chose de nouveau que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, alors sincèrement je crois que je vais rejouer. Je ne sais pas si ce sera à tel ou tel endroit, mais je suis content de la façon dont les choses évoluent. Il y a quelques semaines, je n'étais pas en mesure de dire si je pourrais revenir, mais les avancées ont été positives. J'espère que dans les semaines à venir, je pourrai annoncer quelque chose de plus concret. »

« L'important est qu'il retrouve l'enthousiasme de la compétition»