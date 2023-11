Tennis : 2023, la meilleure saison de Novak Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Large leader du classement ATP à l'issue d'une saison 2023 maîtrisée, Novak Djokovic termine l'année en fanfare en allant chercher record sur record. Le Serbe, impressionnant de réussite pour un joueur de 36 ans, donne en plus l'impression qu'il ne semble pas près de terminer sa carrière tellement sa domination sur le reste de la concurrence est flagrante. Avec encore un Petit Chelem réalisé, le Djoker a peut-être réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Alors qu'il jouera ce dimanche pour tenter d'aller chercher un nouveau titre en Coupe Davis avec la Serbie, Novak Djokovic reste tout de même sur une année exceptionnelle. Depuis son titre au Masters, beaucoup se demandent s'il s'agit de la meilleure saison de sa carrière. Pour rappel, le numéro 1 mondial s'est bonifié avec le temps puisqu'il a remporté la moitié de ses Grands Chelems à partir de 31 ans. Une statistique qui montre bien qu'il est presque invincible physiquement.

Un succès fou déjà connu

Au cours de sa carrière, Novak Djokovic a connu des saisons tellement impressionnantes quand on regarde ses statistiques. Si l'année 2011 est souvent prise en exemple puisque c'est l'année de sa mainmise sur le circuit en plein cœur d'une opposition tellement féroce, la saison 2023 est celle de la démolition et du désespoir dans le regard de ses adversaires qui ne comprennent pas comment il peut jouer aussi bien à 36 ans. « Je ne dirais pas la meilleure mais l'une des meilleures. Le fait que j'aie gagné trois des quatre tournois du Grand Chelem, que j'aie atteint une finale dans le quatrième et que ce n'est pas la meilleure année de ma vie, c'est plutôt agréable » confiait-il après sa victoire au Masters, l'air de dire qu'il ne s'agissait pas du tout de sa meilleure version.

Tennis : Quiz sur la saison de Daniil Medvedev https://t.co/trcq7dHhZZ pic.twitter.com/2PI1wvazV8 — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Consécration suprême ce dimanche ?

Engagé cette semaine en Coupe Davis, Novak Djokovic a confié qu'en cas de victoire finale de la Serbie, il s'agira certainement de la plus belle saison de sa carrière. Le numéro 1 mondial a vraiment très envie de repartir gagnant de cette compétition puisqu'il avait confié en faire un immense objectif. Pour rappel, en 2023, il a réalisé le troisième Petit Chelem de sa carrière en remportant l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open et passant très proche d'un nouveau sacre à Wimbledon. Mais il n'y qu'en 2015 qu'il avait réussi à enchaîner avec un titre au Masters. C'est désormais le cas en 2023, à 36 ans.

Encore mieux en 2024 ?