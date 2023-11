Tennis : Sinner déjà de retour, il veut la peau de Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En finissant la saison dans le top 4 mondial, Jannik Sinner a accéléré la cadence ces derniers mois en parvenant à augmenter son niveau de jeu et suivre les exploits de ceux qui le précèdent au classement. L'Italien, malheureux finaliste du Masters la semaine dernière malgré un soutien incroyable du public face à Novak Djokovic, n'a pourtant pas dit son dernier mot. Il est présent cette semaine à Malaga avec l'Italie en Coupe Davis et pourrait retrouver le Serbe.

Jannik Sinner n'est pas encore en vacances. Malgré la fatigue de la saison et des récents efforts, l'Italien a décidé d'aller jouer la Coupe Davis, lui qui avait été critiqué dans son pays pour son absence en septembre dernier lors de la première partie de la phase finale. Engagée ce jeudi face aux Pays-Bas, l'équipe d'Italie se qualifierait en demi-finales en cas de victoire et pourrait retrouver... la Serbie de Novak Djokovic.

Un duel nécessaire pour la compétition

Depuis sa nouvelle formule, la Coupe Davis suscite beaucoup moins d'intérêt que par le passé. Les joueurs ainsi que les spectateurs prennent moins de plaisir à jouer tout le temps loin de son pays pour la majorité des équipes. L'ambiance n'est plus vraiment au rendez-vous comme les rencontres que l'on a pu connaître. C'est pour cette raison que le duel entre l'Italie et la Serbie pourrait vraiment un peu sauver cette semaine espagnole si Jannik Sinner et Novak Djokovic se retrouvent à nouveau en opposition.

Le dernier effort de l'année

Même s'il avait pour habitude de connaître quelques pépins physiques en enchaînant parfois les matches, Jannik Sinner est bien présent à Malaga. L'Italien a progressé et semble prêt à disputer ce dernier rendez-vous de l'année. « C'est une semaine très importante pour nous tous ici. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe et j'arrive avec un bon sentiment, je pense que nous avons une opportunité fantastique de faire quelque chose de grand. Nous sommes tous un peu fatigués à la fin de l'année, car la saison a été longue et difficile, mais je suis prêt à me battre à 100 % » a-t-il confié à son arrivée.

Une revanche à prendre

Il y a dix jours, Jannik Sinner parvenait à prendre le meilleur sur Novak Djokovic lors de la phase de poules du Masters, mettant fin à une série de 3 défaites en autant de matches face au Serbe. L'Italien partait donc confiant pour la finale face au même adversaire quelques jours plus tard mais il a complètement subi. Défait à domicile, il a sûrement un goût amer dans la bouche et tentera de se venger.