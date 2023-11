Tennis : Sinner un temps critiqué, un autre adulé, il vole à sa rescousse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand favori du public turinois, à juste titre, lors du Masters la semaine dernière, Jannik Sinner a passé un cap en réussissant à se qualifier avec brio pour la finale pour sa première qualification officielle pour ce tournoi. L'Italien, numéro 4 mondial, a fait rêver son public toute la semaine avant de s'incliner face à ce qui se fait de mieux dans le tennis, Novak Djokovic. Le Serbe, injouable, a fait jouer son expérience mais Sinner n'a pas encore dit son dernier mot. Il sera présent cette semaine avec l'Italie pour disputer la Coupe Davis, lui qui avait reçu de nombreuses critiques il y a deux mois à ce sujet.

Il n'était pas si loin de devenir le premier Italien, hommes et femmes confondus, à gagner le Masters. Jannik Sinner a fini par buter sur la dernière marche mais il a tout de suite confirmé sa présence en Coupe Davis dans la foulée en conférence de presse. Une bonne nouvelle qui va encore plus le réconcilier avec son public puisqu'on lui a reproché son absence en septembre dernier lors de la première partie de la phase finale.

Une magnifique semaine

Vainqueur du Masters 1000 de Toronto cette année, son premier grand titre, Jannik Sinner avait l'occasion de décrocher un titre encore plus prestigieux chez lui à domicile. Toute la semaine, il a été acclamé par le public turinois et le tournoi a très bien marché en termes de visibilité. Forcément déçu, l'Italien ne s'est pas montré abattu en conférence de presse. « Le tennis est intéressant car chaque jour est différent. Un jour, j’ai gagné contre lui. Puis, au même endroit, dans les mêmes conditions, vous perdez. Mais j’ai vu aujourd’hui que je dois encore m’améliorer. Je crois qu’il fait de moi un meilleur joueur, comme tous les autres joueurs contre qui j’ai perdu. Je dois maintenant travailler là‐dessus » a-t-il confié.

La Sinnermania est née

Plutôt discret dans son personnage, Jannik Sinner n'est pas le joueur le plus charismatique du circuit. Mais les Italiens en sont devenus fous la semaine dernière à Turin en poussant particulièrement derrière le numéro 4 mondial. Ancien coach du champion, Riccardo Piatti a vu naître Sinner sur le circuit et l'a accompagné jusqu'en 2022 et il a tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux. « Jannik, les semaines comme celle‐ci, les futurs Grands Chelems que tu vas gagner et le classement mondial sont la meilleure façon de montrer ton attachement à l’Italie et de faire en sorte que tous les Italiens se sentent fiers d’avoir quelqu’un comme toi parmi les meilleurs athlètes du monde » peut-on lire.

