Tennis : Djokovic définitivement le GOAT, il repousse les limites physiques

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison 2023 énorme, peut-être la meilleure de sa carrière, Novak Djokovic n'a pourtant pas envie de partir en vacances tout de suite. Le Serbe, présent à Malaga cette semaine pour défendre les couleurs de son pays, continue de dominer la concurrence du haut de ses 36 ans et il amène vraiment le tennis dans une autre dimension. Ce n'est qu'avec le Big 3 que l'on s'est rendu compte qu'il était possible de connaître encore le succès à 35 ans mais le numéro 1 mondial est un cran au-dessus.

Sur le toit du monde après sa victoire au Masters, Novak Djokovic termine la saison en trombe. Malgré quelques difficultés lors de la phase de poules, il a une nouvelle fois mis à mal la jeune génération en se débarrassant coup sur coup de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner. En plus d'être toujours en grande forme physique, il a maintenant une grande emprise mentale sur ses adversaires.

Un seul adversaire : lui-même

Novak Djokovic a prouvé au cours de sa carrière qu'il était capable de se sublimer dans les grands rendez-vous. Avec le temps, il a choisi de privilégier logiquement les Grands Chelems et il est simplement dominateur à chaque génération qui passe. « Quelle est sa motivation ? C’est simple : devenir le meilleur compétiteur possible. Lorsque vous avez autant de succès et que vous voulez encore vous battre, il ne s’agit pas d’autre chose que de ce qu’il attend de lui‐même. Il sait que son adversaire le plus coriace est toujours celui qui se trouve dans le miroir. C’est toujours lui‐même » a par exemple déclaré Rick Macci récemment, ancien coach des sœurs Williams.

Tennis : Rune de retour dans l'élite, Becker va rester en 2024 https://t.co/bQubwXVgsm pic.twitter.com/vELQfcm0sr — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Une faim de loup

Avec le temps et la retraite progressive de ses deux rivaux, on aurait pu penser que Novak Djokovic allait ralentir la cadence. Pas du tout ! Le Serbe a soif de records et mois après mois, il efface des tablettes tous les plus grands noms du tennis. En 2023, il a par exemple pris le record du nombre de victoires en Grand Chelem, gagné un septième titre au Masters, étendu son record de Masters 1000 remportés comme le nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial.

Pas près de partir