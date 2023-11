Tennis : Djokovic plus grand athlète de tous les temps ? Elle ouvre le débat

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à se défaire de Jannik Sinner en finale du Masters dimanche dernier, Novak Djokovic a enregistré un 7ème succès dans ce tournoi si prestigieux qui réunit seulement les tout meilleurs joueurs du monde. Le Serbe, incroyable de réussite même à 36 ans, est devenu définitivement le meilleur joueur de tous les temps au cours de la saison 2023. Après ce nouveau titre, le débat autour du meilleur athlète de l'histoire, qui a émergé à quelques reprises déjà, est reparti de plus belle...

Avec tous ses exploits mois après mois, Novak Djokovic continue d'impressionner le monde du tennis par ses performances. Récemment, c'est Marion Bartoli qui a pris la parole sur X (anciennement Twitter ) pour relancer un peu le débat autour du meilleur athlète de l'histoire. Le Serbe ferait en tout cas forcément partie d'une liste regroupant plusieurs grands noms du monde du sport.

Le meilleur sportif du monde ?

Lundi, presque 24 heures après le 7ème titre de Novak Djokovic au Masters, Marion Bartoli a pris la parole sur les réseaux sociaux : « Djokovic est non seulement le plus grand joueur de tennis de tous les temps mais il est aussi le meilleur sportif du monde. » L'ancienne lauréate de Wimbledon ne mâche pas ses mots et il est rare de voir une telle déclaration d'une personnalité du monde du tennis. En tout cas, cette prise de parole n'a pas manqué de relancer un débat qui anime parfois les réseaux depuis un moment.

La longévité, le secret

Au sommet du tennis depuis plus d'une décennie, Novak Djokovic ne semble pas prêt à terminer sa carrière. Mieux encore : il devrait encore réussir à gagner des grands titres dans les prochains mois, lui qui a une faim de victoire impressionnante à 36 ans. « Novak a battu tous les records de ce sport. Et surtout cette longévité incroyable à rester au top ! » poursuit Bartoli, admirative. C'est en effet peut-être le secret le plus impressionnant de la carrière du Serbe, cette capacité à se sublimer encore plus malgré son âge. Pas sûr en revanche que ce débat trouve une issue...

Meilleure saison en cours

Avec autant de succès au cours de la saison, Novak Djokovic se dirige peut-être vers la meilleure année de toute sa carrière. Le Serbe a été interrogé à plusieurs reprises à ce sujet mais il ne veut penser qu'à sa présence en Coupe Davis cette semaine avec la Serbie. Il a fait de cette compétition un réel objectif pour clore l'année 2023 en beauté et a prétendu qu'il s'agirait vraiment de sa meilleure saison s'il réussissait à s'imposer à Malaga.