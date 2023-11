Tennis : Toutes les infos à savoir sur le Masters Next Gen

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours de la fin officielle de la saison sur le circuit ATP, il reste un événement et pas des moindres. Créé en 2017, le Masters Next Gen, aussi appelé Next Gen ATP Finals, est un tournoi réunissant les sept meilleurs joueurs âgés de moins de 22 ans au classement avec un invité. Organisé jusqu’à maintenant à Milan, c’est l’Arabie saoudite qui a récupéré le tournoi pour l’édition 2023 puisqu’il se déroulera cette année à Jeddah du 28 novembre au 2 décembre. Retour sur la création de cet événement destiné à mettre la lumière sur la jeune génération.

Dans sa volonté de permettre aux générations futures de s’exprimer un peu plus sur le devant de la scène, l’ATP a décidé de créer en 2017 un tournoi réunissant seulement les nouvelles têtes. Depuis la première édition, les joueurs de moins de 22 ans seulement sont conviés et on a vu de grands noms passer par cette épreuve. Ce sera le dernier rendez-vous de l’année pour Arthur Fils notamment.

Un Masters bis pour les jeunes

Si la WTA possède un Masters bis réunissant des joueuses du top 20 pas qualifiées pour le vrai Masters, il n’existe pas de version masculine. Si ce n’est ce Masters Next Gen qui est réservé aux jeunes. En effet, le principe est le même que pour les joueurs qui disputent le Masters : les sept meilleurs à la Race sont conviés et l’organisation du tournoi attribue une invitation.



Un tournoi très innovant

En créant ce Masters, l’ATP profite aussi de l’occasion pour tester de nouvelles choses, de nouvelles règles qui pourraient finir par voir le jour sur le circuit traditionnel un jour. En effet, le tournoi ne propose aucun point d’une part parce que les sets se déroulent en 4 jeux gagnants avec un tie-break à 3-3 et il y a point décisif à chaque fois que le score atteint 40-40 dans un jeu.

2 Français en 2023

Comme souvent, le casting du Masters Next Gen met l’eau à la bouche. C’est le cas en 2023 puisque deux Français mèneront les troupes. En effet, comme Carlos Alcaraz et Holger Rune étaient qualifiés pour le Masters et que Ben Shelton et Lorenzo Musetti ont décidé de ne pas participer à ce tournoi, c’est Arthur Fils et Luca Van Assche qui occupent les deux premières têtes de série. Les deux révélations tricolores de 19 ans seront accompagnées du Suisse Stricker, de l’Américain Michelsen, des Italiens Cobolli et Nardi, du Serbe Medjedovic et du Jordanien Shelbayh, invité.