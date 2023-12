Tennis : Feu vert pour les Russes et Biélorusses aux Jeux olympiques

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l’aube du début de la saison 2024 de tennis, une bonne nouvelle vient d’être donnée. L’année sera forcément marquée par les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu sur les courts de Roland-Garros et on craignait de voir plusieurs grands noms en être privés. En fin de semaine dernière, le CIO a annoncé que les athlètes russes et biélorusses seront autorisés à concourir sous bannière neutre, comme c’est le cas sur le circuit depuis presque deux ans maintenant. Pour rappel, l’édition 2021 avait plutôt bien réussi à la Russie notamment.

Les Jeux olympiques sont un événement unique à chaque édition. Dans le monde du tennis, il est vrai que ce tournoi n’occupe sûrement pas une place aussi importante que les Grands Chelems. Pour autant, il semble crucial que tous les plus grands joueurs puissent s’y rendre. Ce sera le cas en 2024 puisque les Russes et Bielorusses pourront participer au tournoi olympique, une bonne nouvelle pour Daniil Medvedev ou encore Aryna Sabalenka. Dans un contexte rendu difficile à cause de la guerre en Ukraine, ils devront participer sous bannière neutre, comme c'était déjà le cas en 2021 pour les Russes.

Une décision attendue

Le tennis est l’un des sports touchés par le contexte de la guerre en Ukraine, notamment sur le circuit féminin. En effet, il n’est pas rare de voir de la tension sur le court ou dans le vestiaire mais les Russes et Biélorusses ont le droit de concourir dans tous les tournois du circuit traditionnel sous drapeau. Ce sera donc la même chose aux Jeux olympiques l’année prochaine. « Le message fondamental du mouvement olympique, c'est de créer la paix par le sport dans un monde aujourd'hui très divisé, où l'on voit des guerres un petit peu partout » souligne notamment David Lappartient, président du CNOSF. Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrey Rublev pourront donc défendre leurs chances à Paris, tout en sachant que Karen Khachanov avait remporté la médaille d’argent.

Une situation difficile à gérer

Exclus dans certains sports, les joueurs russes et biélorusses ont connu la même chose lors du tournoi de Wimbledon en 2022, un scandale pour beaucoup qui avait fait parler. Aujourd’hui, il n’est pas toujours pas possible pour eux de jouer en Coupe Davis ou en Billie Jean King Cup, une condition obligatoire pour être éligible à une participation aux Jeux olympiques en temps normal. Autant dire que cette condition devrait être oubliée pour permettre à ces joueurs-là d’aller à Paris…

Un rendez-vous qui met l'eau à la bouche

Comme en 2012 lorsque Wimbledon avait accueilli le tournoi olympique pour les Jeux de Londres, les joueurs auront la chance de défendre leurs couleurs sur les lieux d’un tournoi du Grand Chelem. En deux sets gagnants, le tournoi olympique avait vu la victoire d’Alexander Zverev en 2021 à Tokyo. Le double mixte avait été une grande réussite russe puisque les deux paires engagées s’étaient retrouvées en finale. En simple, ils seront beaucoup, côté féminin comme chez les hommes, à tenter de remporter une breloque. Daniil Medvedev déclarait le mois dernier avoir très envie de participer en 2024.