Tennis : Ce youtubeur français à l'Open d'Australie, l'incroyable histoire

Dans un peu plus d'un mois, il sera déjà l'heure de se pencher sur le premier Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. Dans une saison 2024 qui s'annonce prometteuse, de belles histoires pourraient commencer à s'écrire, à l'image de celle de Jules Marie, joueur français de 32 ans qui pointe à la 226ème place mondiale. Alors qu'il avait mis sa carrière entre parenthèses après avoir atteint le 228ème rang mondial, son meilleur classement, en 2015, il est revenu sur le circuit ces dernières années dans l'objectif de s'illustrer sur le grand circuit, lui qui s'est construit une immense communauté sur YouTube.

Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, Jules Marie est à la tête d'une communauté d'un peu plus de 100 000 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Le joueur français a décidé de reprendre sa carrière professionnelle après avoir joué des petits tournois en France pendant des années pour essayer de vivre du tennis. Quand le Covid a frappé le monde entier, son frère lui a proposé de monter une chaîne YouTube où il a fini par partager son quotidien lors de chaque déplacement. Récemment, il est convaincu d'avoir atteint son objectif : faire le voyage en Australie pour les qualifications du premier Grand Chelem de l'année.

Un improbable retour

En décidant de tout arrêter à 24 ans, Jules Marie semblait en avoir fini avec le haut niveau. Mais la vie a fait qu'il a réussi à y croire à nouveau et le déclic est venu en décembre 2021 à l'Open de Caen, sa ville natale, où il a battu des joueurs comme Lucas Pouille, David Goffin et même Ugo Humbert en finale alors qu'il était 821ème à ce moment. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de reprendre sérieusement sa carrière à 30 ans pour retrouver les qualifications de Roland-Garros à nouveau comme il l'a fait une fois en 2015. C'est le parfait exemple du joueur qui réussit à arriver à maturité à plus de 30 ans.

Un vrai voyage

En partageant son parcours chaque semaine sur sa chaîne YouTube , Jules Marie a fini par se créer une immense communauté qui lui apporte beaucoup de soutien. « Grâce à la chaîne YouTube... Je peux tout payer, comme le caméraman, les six autres personnes qui m'aident sur ce projet. Je peux payer les vols, la nourriture, les hôtels pour tout le monde. C'est grâce à la chaîne YouTube et aux sponsors » confie-t-il. Après deux grosses années chargées, il est tout proche de retrouver le très haut niveau.

Grande première à l'Open d'Australie