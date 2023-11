Open d’Australie : Il veut terrasser Djokovic !

Jean de Teyssière

La saison 2023 de tennis est terminée et Novak Djokovic est bien évidemment le joueur qui a marqué le plus cette année. Trois titres du Grand Chelem, deux en Masters 1000, une première place au classement ATP... Seule ombre au tableau, sa défaite en finale à Wimbledon face à Carlos Alcaraz, l'empêchant de réaliser le Grand Chelem. La saison 2024 va vite arriver avec l'Open d'Australie et Novak Djokovic reçoit déjà un avertissement.

L'Open d'Australie est un jardin pour Novak Djokovic. Depuis le début de sa carrière, le Serbe a remporté 10 fois le tournoi de Melbourne. Dans l'histoire, seul Rafael Nadal a réussi à remporter plus de 10 fois un tournoi. L'Espagnol a remporté 14 fois Roland-Garros et Novak Djokovic a encore du travail pour battre le record de Nadal. Et la jeune génération, qui se heurte encore au roc serbe de 36 ans, espère bien réussir à détrôner le roi d'Australie.

«Je veux avoir de bons résultats sur les surfaces rapides en extérieur»

Holger Rune sait comment battre Novak Djokovic. En 2022, il a battu le Serbe lors du Rolex Paris Masters pour s'adjuger son premier titre en Masters 1000. Le Danois espère maintenant progresser sur la surface du dur, comme il l'a expliqué pour le quotidien portugais Bola Amarela : « Maintenant, je veux avoir de bons résultats sur les surfaces rapides en extérieur. J’ai déjà obtenu de très bons résultats sur terre battue, sur gazon et sur surface dure intérieure, alors il est temps de montrer mon tennis sur surface dure extérieure. »

Tennis : Djokovic prêt au combat, il envoie un message à Nadal https://t.co/fje3Bu7yQT pic.twitter.com/IWyraReUfY — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

«Si je pouvais choisir une victoire pour la saison 2024? L’Open d’Australie contre Djokovic»