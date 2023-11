Tennis : Nadal dévoile le nom de son héritier ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre de l'académie Rafael Nadal, Abdullah Shelbayh a reçu une wild-card pour participer au Masters Next-Gen à Djeddah. Ce mardi, le Jordanien était opposé au Français Luca Van Assche, tête de série numéro deux. Avant de rentrer sur le court, le joueur de 20 ans a reçu le soutien de son mentor Rafael Nadal.

Abdullah Shelbayh, ce nom reste inconnu du grand public. Mais ce joueur jordanien pourrait bien faire parler de lui dans les prochaines années. Agé de 20 ans, il est considéré comme une icône dans son pays, où le tennis n'a jamais eu une grande place. Mais le 185ème mondial a pu compter sur le soutien de la princesse Lara Faisal, membre de la famille royale, qui n'a pas hésité à le présenter à Toni Nadal, oncle de Rafael Nadal. Après un voyage en Jordanie, il lui a proposé d'intégrer l'académie de son neveu en Espagne. Depuis, sa progression est fulgurante. Il a reçu une invitation pour participer au Masters Next-Gen. Il s'est incliné face à Luca Van Assche ce mardi, mais Rafael Nadal estime que le Jordanien pourrait frapper fort dans les prochaines années.

Shelbayh, « un joueur avec un talent inné très spécial »

« Pour décrire Abdullah, il faut analyser son talent. Je pense que c’est un joueur avec un talent inné très spécial, capable de faire des choses que la plupart ne peuvent pas faire. Avec son style de jeu, les adversaires se sentent très mal à l’aise. Je le sais parce que je me suis entraîné avec lui plusieurs fois. Et il a ajouté quelque chose de très important : au cours de la dernière année et demie, il a fait un pas en avant dans sa façon de vivre le tennis » a lâché le joueur espagnol, déjà admiratif de son parcours.

« Je ne peux que le féliciter »