Polémique avec Djokovic, il déballe tout

Novak Djokovic s'est retrouvé au cœur de l'actualité durant la dernière Coupe Davis. Le joueur serbe avait refusé de fournir un échantillon d’urine lors d’un contrôle antidopage avant une rencontre face à Cameron Norrie. Membre de l’Agence française de lutte antidopage, Rémi Wallard a donné son avis sur cette incroyable affaire.

Novak Djokovic a piqué une colère lors de la dernière Coupe Davis. Le joueur serbe avait refusé de se soumettre à un contrôle antidopage avant sa rencontre face à Cameron Norrie. « C'est la première fois que ça m'arrive. Ça n'a aucun sens de faire ça avant le match alors que je serais là après le match. Ils m'ont prévenu 1h30 avant de commencer, j'avais mes routines d'avant-match à faire et je n'avais pas en tête de donner du sang ou de l'urine à ce moment-là. En 20 ans de carrière, ça ne m'était jamais arrivé. Il (le médecin) s'est assis dans un coin et m'a suivi pendant des heures. C'est scandaleux » avait déclaré Djokovic en colère.

Tennis : Djokovic genou à terre, il est abattu https://t.co/P6gKlIgDAL pic.twitter.com/9QCfJK6XPA — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

« C’est quand même mieux à l’issue de la compétition »

Membre de l'AFLD, Rémi Wallard estime, effectivement, que le contrôle aurait dû avoir lieu après le match. « Normalement les standards sont assez clairs pour ne pas gêner la préparation mentale du sportif. Et en tennis c’est encore plus important parce que c’est quand même un un-contre-un sur un court. Pour ne pas gêner la préparation du sportif en compétition c’est quand même mieux à l’issue de la compétition » a-t-il confié sur RMC. Mais Wallard a tenu, toutefois, à rétablir la vérité au sujet de Djokovic.

« Il n’a pas refusé »