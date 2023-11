Djokovic : Une polémique éclate, «c’est degeulasse»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic fait parler de lui. Eliminé par l'Italie ce samedi, le numéro un mondial avait refusé de se soumettre à un contrôle antidopage avant un match de Coupe Davis. Certains comme Marc Madiot estiment que le joueur serbe devrait être suspendu. D'autres comme Marion Bartoli pointent du doigt le comportement de certains médias dans cette affaire.

Novak Djokovic n'a pas souhaité entendre parler de contrôle d'antidopage avant sa rencontre face à Cameron Norrie. Le numéro un mondial, tout comme le reste de l'équipe serbe, a refusé de répondre favorablement à l'agent. Une décision, qui suscite la polémique. Certains réclament une suspension immédiate, d'autre davantage de clémence. Invité de RMC, Marion Bartoli a donné son avis sur cette affaire Djokovic.

Bartoli prend position

« Lorsque tu sais que tu vas avoir un contrôle antidopage, tu as quelqu’un qui te suit toute le journée. Dès que tu sors du court, il te suit, il est dans les vestiaires quand tu prends ta douche. Et si tu peux pas aller aux toilettes il t’accompagne en conférence de presse jusqu’a ce que tu puisses uriner. Donc je ne vois pas en quoi cela change que cela soit fait avant ou après d’autant qu’après les matches la concentration urinaire est plus importante car lors de la rencontre il y a un effet de déshydratation » a lâché l'ancienne lauréate de Wimbledon.

« La presse britannique n’a connaissance de rien »