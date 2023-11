Tennis : Alcaraz pointé du doigt par le clan Rune, il doit changer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une magnifique saison 2023, Carlos Alcaraz a connu quelques problèmes ces derniers mois. Plus titré depuis Wimbledon, l'Espagnol semble même un peu perdu sur le court. Il est moins efficace qu'avant, prend beaucoup moins de plaisir et a du mal à encaisser cette longue saison. A 20 ans, il a tout de même une grande marge de progression, ce que son coach Juan Carlos Ferrero n'a pas manqué de souligner.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, Carlos Alcaraz a dû marquer le pas lors de la deuxième moitié de la saison. Battu par Daniil Medvedev en demi-finales de l'US Open, il n'a pas réussi à renverser la vapeur lors de la fin de la saison. Ce match ressemble à celui du coup sur la tête reçu alors qu'il sortait d'un été flamboyant. Interrogé récemment, Boris Becker, nouvel entraîneur de Holger Rune, met en garde le jeune espagnol.

Une régularité difficile

Incroyable de réussite depuis l'année dernière, Carlos Alcaraz a connu des mois exceptionnels au plus haut niveau. L'Espagnol a sûrement réalisé l'un des plus grands exploits des dernières décennies : battre Novak Djokovic en finale de Wimbledon en 5 sets qui plus est. « Se battre avec Djokovic, devenir n°1 mondial et remporter Wimbledon pour la première fois… Maintenir ce niveau est la chose la plus difficile du tennis. N’importe qui peut réaliser un bon tournoi ou une bonne année de temps en temps, mais maintenir ce niveau au fil des années est le véritable défi » déclare Boris Becker.

Tennis : 2023, la meilleure saison de Novak Djokovic ? https://t.co/KYW2nVdzXM pic.twitter.com/9pfNoj30ZL — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Un changement à faire

Moins en contrôle en cette fin de saison, Carlos Alcaraz doit faire face à une belle concurrence qui a désormais pris l'habitude de le voir évoluer au plus haut niveau. « Cela signifie que les autres joueurs ont compris comment il fallait jouer contre Alcaraz pour avoir une chance contre lui. C’est ce qui est arrivé. D’autres joueurs se sont développés et Alcaraz ne l’a pas fait. Les meilleurs joueurs se sont adaptés à son jeu et savent le contrer. Je suis convaincu qu’Alcaraz va devoir préparer quelque chose de nouveau ou de différent avec Juan Carlos Ferrero cet hiver et s’améliorer » avertit l'ancien champion allemand.

Alcaraz pour remettre les pendules à l'heure ?

Depuis qu'il a décidé d'aider Holger Rune en l'accompagnant sur le circuit, Boris Becker parle beaucoup aux médias. Principal rival dans la toute jeune génération de Carlos Alcaraz, le Danois est pour le moment un cran en dessous de l'Espagnol. Cette prise de parole de Becker pourrait ressembler à une petite pique mais au vu des progrès depuis le début de sa carrière, le numéro 2 mondial.