Tennis : L'Italie triomphe, Jannik Sinner se rapproche des sommets

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, l'édition 2023 de la Coupe Davis a touché à sa fin et parmi les huit équipes encore en lice, c'est l'Italie qui a fini par triompher dimanche en venant à bout de l'Australie en finale. Portés par Jannik Sinner, les Transalpins ont remporté pour la deuxième fois de leur histoire cette compétition. Malgré l'introduction de cette nouvelle formule, la Coupe Davis reste un événement marquant pour certains joueurs, notamment pour le numéro 4 mondial qui a encore évolué à un niveau exceptionnel pour permettre à son pays de s'en sortir.

Il est bien loin, le temps où les journaux italiens consacrés au sport faisaient savoir leur mécontentement à Jannik Sinner lorsque celui-ci avait décidé de ne pas participer à la première partie de la phase finale en septembre dernier. Finalement présent à Malaga la semaine dernière, le numéro 4 mondial, vainqueur du Masters 1000 de Toronto cette année, a été le principal artisan de ce succès.

47 ans de disette

L'Italie n'est pas exactement une immense nation de tennis qui a marqué toutes les générations. Mais plusieurs grands joueurs ont animé le circuit. Ces dernières années, il faut bien avouer que le tennis italien peut compter sur un renouveau intéressant. D'ailleurs, Jannik Sinner pourrait rapidement devenir le meilleur italien de l'histoire s'il continue sur sa lancée. Quoi qu'il en soit, il a permis à son équipe de remporter la Coupe Davis pour la deuxième fois, la première depuis 1976, date du sacre d'Adriano Panatta à Roland-Garros. Un souvenir mémorable pour le numéro 4 mondial et ses compagnons Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego et même Matteo Berrettini, venu soutenir sa nation.

Djokovic à terre

Jannik Sinner avait confié que faire face à autant de top joueurs en peu de temps serait très bénéfique pour lui. Et il n'a pas dû attendre longtemps pour avoir sa revanche face à Novak Djokovic après sa défaite en finale du Masters de Turin quelques jours plus tôt. L'Italien a réussi un improbable come-back en sauvant 3 balles de match d'affilée face au Serbe avant de s'imposer. Mais il fallait encore faire un effort pour qualifier son pays en finale : battre à nouveau Djokovic (associé à Kecmanovic) en double avec Sonego. A ce jeu-là, c'est bien l'Italie qui a été plus forte. Et Sinner n'a ensuite fait qu'une bouchée d'Alex de Minaur en finale ensuite.

Vers l'étape supérieure en 2024