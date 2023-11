Tennis : Djokovic prépare un coup légendaire !

Alexis Brunet

Lors de la saison 2023, Novak Djokovic a remporté trois des quatre tournois majeurs. Le Serbe a été privé du Grand Chelem calendaire par Carlos Alcaraz, qui l'a battu en finale à Wimbledon. Mais pour l'année 2024, le Serbe veut faire encore mieux. Ce dernier veut tout rafler, les quatre majeurs, mais aussi l'or olympique, ce qui serait historique.

Novak Djokovic peut déjà se vanter d'avoir plusieurs records à son actif. Le Serbe est par exemple le joueur ayant remporté le plus de tournois majeurs de l'histoire. Il en possède 24, et il devance Rafael Nadal de deux unités. L'Espagnol a prévu de faire son retour à la compétition début 2024, et il aura donc l'occasion de rattraper son retard, mais Nole aura lui aussi les crocs.

Djokovic vise le Grand Chelem calendaire, et les JO

En 2024, Novak Djokovic espère ne laisser que des miettes à ses rivaux. Après sa victoire lors du Masters de Turin, le Serbe avait déclaré : « Comment faire mieux l’année prochaine ? En gagnant les quatre tournois du Grand Chelem et l’or olympique. » Il n'était pas passé loin de réaliser le Grand Chelem calendaire en 2023, mais il en avait été privé par Carlos Alcaraz, qui l'avait battu en finale à Wimbledon. Si le Djoker y arrive l'année prochaine, il sera tout bonnement le premier joueur à y arriver depuis Rod Laver, en 1969. En ajoutant une médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Paris Nole réalisera un exploit légendaire.

Tennis : Djokovic genou à terre, il est abattu https://t.co/P6gKlIgDAL pic.twitter.com/9QCfJK6XPA — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Carlos Alcaraz veut gâcher les plans de Djokovic