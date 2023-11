Tennis : Arthur Fils, une victoire obligatoire à Jeddah ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tête de série numéro 1 parmi les joueurs présents au Masters Next Gen, Arthur Fils est celui qui présente le plus de garanties sur le papier. Le Français de 19 ans, qui a réalisé une saison 2023 exceptionnelle avec une ascension fulgurante en quelques mois, est aujourd'hui classé à la 36ème place mondiale. A priori, il semble être le mieux placé pour succéder à Brandon Nakashima, qui avait remporté l'épreuve l'an dernier.

Ce mardi, c'est le grand début du Masters Next Gen à Jeddah, une compétition créée par l'ATP pour tester plein de nouvelles règles tout en mettant un coup de projecteur sur les promesses du lendemain. Les meilleurs joueurs de moins de 22 ans sont conviés pour participer à un tournoi bien spécial mais pouvant rapporter au total 2 millions de dollars. Pour diriger les forces en présence, Arthur Fils sera la grande tête d'affiche de l'édition 2023.

Fin de saison en fanfare ?

Au-delà de la 200ème place mondiale au tout début de l'année, Arthur Fils a connu une saison spectaculaire remplie de premières. Premier match gagné sur le circuit ATP, première victoire en Grand Chelem et même premier titre, le Français a même été invité à la Laver Cup de Roger Federer. Forcément, quand on présente un tel résumé face aux autres, on se dit qu'Arthur Fils est le grand favori de l'épreuve.

Un passage obligatoire ?

Avec sa position, Arthur Fils sera forcément le joueur à suivre cette semaine à Jeddah. Opposé au Suisse Dominic Stricker et aux Italiens Luca Nardi et Flavio Cobolli pour les poules, le Français paraît au-dessus même si le format est complètement différent. Rappelons que lors des dernières éditions, le joueur attendu a souvent réussi à briller. Stéfanos Tsitsipas, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont remporté cette épreuve avant de faire des dégâts l'année suivante. L'Espagnol était classé 32ème au moment de disputer le Masters Next Gen il y a deux ans.

Un joli plateau

Même si Arthur Fils part avec plus de certitudes, il faudra tout de même se défaire de ses petits compagnons. Parmi eux, dans l'autre groupe, un autre Français puisque Luca Van Assche a suivi le chemin de son acolyte cette saison. A 19 ans, les deux joueurs seront deux belles cartes pour un premier titre pour la France au Masters Next Gen. Dominic Stricker, huitième-de-finaliste à l'US Open en sortant Tsitsipas cette année ou encore Alex Michelsen, jeune universitaire américain et finaliste à Newport en juillet, devraient également s'exprimer.