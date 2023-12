Tennis : Nadal vise un exploit monumental pour égaler Federer

Alexis Brunet

Le début 2024 va être marqué par un évènement : le retour de Rafael Nadal. Après un an d'absence, l'Espagnol va donc retrouver les courts, d'abord lors du tournoi de Brisbane, puis à l'Open d'Australie. Nul ne sait dans quel état sera le Majorquin, mais il y a fort à parier qu'il voudra imiter Roger Federer. Lors de la saison 2017, le Suisse, alors âgé de 36 ans, était revenu après six mois d'absence, et il avait remporté le majeur australien, ainsi que Wimbledon.

En janvier 2023, Rafael Nadal se faisait éliminer au deuxième tour de l'Open d'Australie, par l'Américain Mackenzie McDonald. Depuis ce jour-là, l'Espagnol n'a pas participé à un seul match officiel sur le circuit. Ce dernier a dû soigner son corps qui le faisait souffrir, et cela a pris du temps. Mais presque un an jour pour jour après sa dernière apparition, le Majorquin s'apprête à faire son retour. Il a annoncé qu'il allait participer à l'Open d'Australie, mais avant cela il va se roder au tournoi de Brisbane.

Nadal dans les pas de Federer ?

Après un an d'absence, le retour de Rafael Nadal n'aura rien de facile. Même s'il s'est entraîné pendant cette coupure, rien ne remplace la compétition, et nul ne peut dire à quel niveau évoluera l'Espagnol. De plus, le poids des années commence à peser sur les épaules du Majorquin, car il est âgé de 37 ans, et il est donc au crépuscule de sa carrière. Mais un motif d'espoir existe pour le taureau de Manacor. Lors de la saison 2017, et après six mois d'absence, Roger Federer, alors âgé de 36 ans avait fait un retour tonitruant à la compétition. Le Suisse avait cette saison-là remporté l'Open d'Australie, mais aussi Wimbledon. Nadal pourrait donc bien demander conseil à son ancien grand rival.

«Le moteur, c’est la passion, la compétition»