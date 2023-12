Roland-Garros : Nadal de retour, il met fin à son rêve

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a annoncé qu'il allait effectuer son retour à la compétition, après presque un an d'absence. L'Espagnol reviendra sur le circuit à l'occasion du tournoi de Brisbane, début janvier. L'objectif sera de reprendre un peu de rythme et de monter en intensité, avant de peut-être remporter le titre à Roland-Garros. Mais pour Florent Serra, le Majorquin n'arrivera pas à décrocher un nouveau titre à Paris.

Cette saison, ils sont peu à avoir réussi à stopper Novak Djokovic. Le Serbe a remporté trois des quatre majeurs, et il n'est pas passé loin de réaliser le Grand Chelem calendaire. Il en a été empêché par Carlos Alcaraz. Le numéro deux mondial a triomphé du Djoker en finale de Wimbledon, alors qu'il n'était pas un spécialiste du gazon londonien, comparé au natif de Belgrade.

Nadal a annoncé son retour

La saison prochaine il y a de grandes chances pour que les plans de Novak Djokovic soient contrecarrés par un autre espagnol. En effet, dernièrement Rafael Nadal a annoncé qu'il allait faire son retour à la compétition début janvier. Le Majorquin s'alignera lors du tournoi de Brisbane, avant d'enchaîner avec l'Open d'Australie. On verra donc très rapidement si l'homme aux 22 titres du Grand Chelem a retrouvé des jambes, et s'il peut tenter d'arracher certains majeurs au Djoker.

Florent Serra ne croit pas à un titre de Nadal à Paris