Tennis : Nadal de retour en force, il a choisi Arthur Fils !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout proche de reprendre la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane à la fin du mois, Rafael Nadal a révélé son programme de luxe qui l'attend lors des prochaines semaines. Le Majorquin, qui s'apprête à faire face à un immense défi à 37 ans, ne va pas faire les choses à moitié. En effet, pour sa semaine d'entraînement dans son académie au Koweït à partir du 8 décembre, il a invité un crack français, un certain Arthur Fils.

L'annonce du retour à la compétition de Rafael Nadal n'a pas surpris tout le monde. Et pour cause : Arthur Fils va s'entraîner avec le Majorquin et était déjà au courant de ses intentions du champion espagnol. Le joueur français de 19 ans a donc une occasion en or, lui qui a connu une folle année 2023 pour sa première sur le circuit principal. Il sera également accompagné de son entourage professionnel, Sébastien Grosjean notamment, comme l'a révélé L'Equipe .

Une occasion en or

Déjà invité par Roger Federer pour la Laver Cup en septembre dernier, Arthur Fils va connaître un autre grand moment auprès d'une légende du tennis. Le Français de 19 ans sera présent au Koweït à partir de la fin de la semaine pour être aux premières loges de l'entraînement de Rafael Nadal, le premier avec un joueur régulier du circuit. « Il m'a très gentiment invité. Je vais me donner à fond et essayer de ne pas trop m'envoler sur ses coups droits ! Je vais en tirer le maximum » confirme-t-il.

Tennis : Djokovic au sommet, il motive la jeunesse https://t.co/cJHyyzm3RA pic.twitter.com/lGoPOR36wm — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Un rêve éveillé

Inspiré par Rafael Nadal durant son enfance, Arthur Fils aura donc l'immense honneur de goûter aux coups droits dévastateurs du Majorquin. Ce dernier a d'ailleurs reçu le jeune espoir tricolore Gabriel Debru dans son académie plus tôt dans la semaine et on a pu voir qu'il était déjà bien en forme. « Si, du haut de mes 19 ans, je peux le stopper à Roland, ça serait sympa » a-t-il poursuivi. C'est dire si l'ambition du jeune français est débordante...

Le début d'un parcours du combattant

Alors qu'il a prévu de reprendre la compétition à Brisbane à la toute fin de l'année, Rafael Nadal entame donc son gros mois de décembre par cet entraînement intensif avec un bon jeune joueur du circuit. L'Espagnol veut mettre toutes les chances de son côté pour arriver en forme en Australie et tenter de gagner quelques matches qui lui donneraient confiance pour la suite de la saison.