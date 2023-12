Tennis : Arthur Fils pète les plombs, il a le coeur lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé la semaine dernière au Masters Next Gen pour le dernier tournoi du circuit ATP, Arthur Fils s'est avancé comme le grand favori de la compétition. Tête de série 1, le Français s'est incliné en finale samedi face à Hamad Medjedovic en affichant un niveau de jeu décevant. Pas vraiment dedans, il est passé à côté de ce rendez-vous qui aurait pu signer une certaine domination sur la jeune génération. Il s'est même laissé gagner par la frustration.

A seulement 19 ans, Arthur Fils a réalisé une première saison pleine sur le circuit ATP pleine de promesses. Le jeune Français est arrivé à Jeddah en Arabie saoudite en tant que grand favori pour le titre au Masters Next Gen et il est arrivé invaincu jusqu'en finale. Malheureusement, il a montré quelques signes de faiblesse en finale face au Serbe Medjedovic, lui qui avait affiché de grandes ambitions.

Un rendez-vous raté

Qualifié brillamment pour la finale au profit de Luca Van Assche, Arthur Fils est passé à côté malgré deux sets remportés. Le Français a eu beaucoup de mal à rester constant tout au long du match, la faute selon lui à la perte de rythme en raison des pauses toilettes parfois plus longues que les sets. « J’ai un peu perdu mon rythme. Après deux tie‐breaks intenses, rejouer le premier point dix minutes après, ce n’est pas facile. Lui, je pense que ça l’a aidé. C’est pour ça qu’il l’a fait, ce n’est pas forcément pour me nuire, c’est pour lui‐même. Et il a raison de le faire, c’est dans les règles, il n’y a pas de souci. Mais quand tu fais un tournoi sans échauffement, des sets en quatre jeux, c’est presque stupide de laisser dix minutes entre des sets de quatre jeux » a-t-il réagi après un match décevant qui ressemble à la finale d'Anvers cette année.

Un bilan très positif

Malgré cette défaite pour terminer la saison, Arthur Fils peut être fier de sa première année complète sur le circuit ATP. Le Français n'a pas hésité à afficher ses ambitions et il peut être confiant pour la suite des événements. « J'ai réussi une bonne année. Je l'ai commencée 250e, aujourd'hui je suis 36e. C'est pas mal. J'aurais pu gagner ici, j'aurais pu réussir une meilleure saison, j'ai perdu plusieurs matches accrochés. J'ai pris de l'expérience et j'essayerai de faire mieux la saison prochaine. Je me connais mieux. J'ai beaucoup progressé au niveau de mon jeu et mentalement, aussi » rapporte-t-il pour L'Equipe .

Un mauvais souvenir pour terminer

Souvent défaillant côté revers en finale, Arthur Fils n'a pas affiché un niveau de sérénité très élevé. Le Français a fini la rencontre totalement rongé par la frustration, lui qui a d'abord reçu un avertissement après avoir cassé sa raquette et finalement pris un point de pénalité pour la même raison parce qu'il n'avait pas entendu l'avertissement. Furieux, il a discuté avec l'arbitre et n'était plus vraiment dans son affaire. Malgré la déception, c'est un point qu'il faudra vite travailler. Sergi Bruguera et Sébastien Grosjean, ses nouveaux entraîneurs, savent quoi faire.