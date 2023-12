Tennis : Arthur Fils très ambitieux, il confirme les espoirs placés en lui

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tête de série numéro 1 du Masters Next Gen, Arthur Fils a réalisé une saison 2023 exceptionnelle. Pour sa naissance sur le circuit ATP, le Français a réussi à passer du top 250 à la 36ème place mondiale à seulement 19 ans. Plus jeune joueur du top 50 devant un certain Carlos Alcaraz, il s'est avancé mois après mois comme le principal espoir du tennis français. D'ailleurs, il semble prêt à aller très loin.

Sûrement la plus grande promesse du tennis français depuis un moment, Arthur Fils représente cette nouvelle génération qui a envie de s'illustrer parmi l'élite. Le Français a a priori toutes les qualités pour briller pendant 15 ans sur le circuit ATP et il n'hésite plus à afficher ses grandes ambitions. Il agit déjà pour devenir l'un des grands champions du circuit de demain puisqu'il a décidé d'engager deux nouveaux entraîneurs à ses côtés, Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera.

Une grande ambition assumée

Il est parfois difficile pour un athlète d'afficher clairement ses ambitions sans avoir peur de se faire juger. Arthur Fils n'est pas vraiment de ce genre-là et il a bien raison. Il est sûr de ses forces et semble destiné à avoir une carrière exceptionnelle. « Je n’ai pas objectifs particulier, juste progresser. Je peux tout améliorer : service retour, coup droit, revers, déplacement…Après j’espère quand même avoir une demie de Grand Chelem dans ma carrière. Et si je peux aller chercher bien plus haut, je ne vais pas me gêner. C’est de l’ambition, pas de l’arrogance. Ce sont des rêves de gamin. J’ai ça dans mes pensées » confie-t-il.

Trop fort pour la jeune génération ?

Engagé cette semaine à Djeddah en Arabie saoudite pour le Masters Next Gen, Arthur Fils semble avoir déjà une avance sur ses petits camarades. L'ATP a réalisé quelques petits tests physiques pour les 8 joueurs engagés et le Français a fini premier à chaque fois. D'ailleurs, il s'est qualifié aisément pour les demi-finales de l'épreuve puisqu'il a remporté ses 3 matches de poule face à Luca Nardi, Flavio Cobolli et Dominic Stricker.

Grande saison en vue

Bien parti pour faire partie du contingent français pour les Jeux olympiques de Paris, Arthur Fils a déjà annoncé il y a quelques mois qu'il comptait mettre l'accent sur cet événement plus qu'important pour lui. Le Français de 19 ans se focalisera logiquement sur la terre battue et sera présent en Amérique du Sud en février prochain puisque le tournoi olympique se déroulera bien sûr sur les courts de Roland-Garros.