Tennis : Félix Auger-Aliassime, une saison ratée sauvée au dernier moment

Sixième mondial au moment de démarrer la saison 2023, Félix Auger-Aliassime sortait d'une année complète prometteuse pour la suite. Le Canadien de 23 ans a connu une percée sur le circuit ATP il y a quelques années déjà mais il a vite montré ses limites. En parvenant à briser quelques plafonds de verre en 2022, on pouvait croire qu'il jouerait un rôle plus important cette saison. Mais il a complètement disparu des radars au cours de l'année, passant par une période bien sombre.

Il est l'un des espoirs les plus prometteurs de la jeune génération. Félix Auger-Aliassime a tout ce qu'il faut, a priori, pour remporter un jour un tournoi du Grand Chelem. Le Canadien s'est pourtant perdu sur la route au milieu de l'année en ne réussissant pas à gagner deux matches entre Indian Wells et Tokyo. Il était sous la menace d'une sortie du top 50 avant de connaître un sursis à la toute fin de la saison en gagnant à Bâle.

Enorme trou d'air inquiétant

Tout proche du top 5 en début de saison, Félix Auger-Aliassime pouvait croire en ses chances de progresser en 2023. Le Canadien n'était pas trop mal parti mais c'est après avoir atteint les quarts de finale d'Indian Wells que les choses se sont gâtées. Gêné par les douleurs, il n'a jamais réussi à jouer à son meilleur niveau et a enchaîné les défaites. Son bilan de l'année est très moyen : 23 victoires pour 19 défaites.

Sauvetage in extremis

Perdu pendant des mois sur le court, Félix Auger-Aliassime a fini par sortir la tête de l'eau en toute fin de saison. En effet, en 2022, il avait terminé l'année en remportant trois tournois en trois semaines en indoor, dont l'ATP 500 de Bâle. Et c'est bien dans la ville natale de Roger Federer que le Montréalais a retrouvé ses esprits en allant conquérir ce titre qui sauve sa saison. « Cela signifie beaucoup. Il y a eu des hauts et des bas tout au long de l’année. Mais pour moi, cette victoire est très spéciale. Probablement la plus spéciale jusqu’à présent dans ma carrière » déclarait-il après ce titre, lui qui termine à la 29ème place mondiale, un petit miracle puisqu'il pointait en dehors du top 50 il y a quelques semaines seulement.

