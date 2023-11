Tennis : Le programme très chargé de Carlos Alcaraz avant 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ayant terminé la saison à la 2ème place mondiale, Carlos Alcaraz a beaucoup mieux joué au milieu de l'année qu'à la toute fin. L'Espagnol, fatigué par les efforts consentis durant des mois, a eu du mal à enchaîner les victoires dans les grands tournois dernièrement, à tel point qu'il a reçu des critiques sur sa capacité à gérer la fatigue et le stress. Son programme détaillé lors de l'intersaison a été révélé récemment.

Même Juan Carlos Ferrero, son coach et mentor, a noté qu'il fallait progresser sur le plan de la fatigue lors de la fin de saison. Carlos Alcaraz finit l'année un peu dans la douleur comme en 2022 et c'est une tendance qu'il va falloir effacer. Mais l'Espagnol n'est jamais le dernier quand il s'agit d'évoquer ses ambitions pour le futur, lui qui veut absolument empêcher Novak Djokovic de régner seul sur le circuit. Et après son exhibition de cette semaine au Mexique, il va bientôt se lancer vers le prochain Grand Chelem.

Gros travail pendant les fêtes

C'est le média Punto de Break qui a révélé en exclusivité le programme de Carlos Alcaraz jusqu'à l'Open d'Australie. Après une semaine de vacances en République dominicaine, l'Espagnol reprendra très vite l'entraînement dans l'académie de son coach du 8 au 24 décembre. Il s'entraînera également après Noël avant de s'envoler pour l'Australie début janvier pour une dernière grosse session avant le premier Grand Chelem de l'année.

Pas de compétition avant l'Open d'Australie

La priorité de Carlos Alcaraz sera donc mise sur l'entraînement avant de reprendre la compétition. En effet, l'Espagnol débutera la saison sur le circuit par le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie, une compétition qu'il avait ratée l'an dernier. Malgré tout, il disputera une nouvelle exhibition le 27 décembre prochain face à Novak Djokovic en Arabie saoudite, une occasion de récupérer un gros chèque au passage. Les deux hommes joueront certainement le coup à fond et cela pourrait aider Alcaraz à mieux se lancer pour l'année 2024.

Retour solide début 2024

Après des mois compliqués en fin de saison au cours desquels il n'a pas réussi à remporter le moindre titre, Carlos Alcaraz doit rebondir tout de suite en 2024 en réalisant une grande performance à l'Open d'Australie. C'est le seul tournoi du Grand Chelem dans lequel il n'a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale pour l'instant puisqu'il avait échoué en 5 sets contre Berrettini en 2022 et n'était pas présent l'an dernier en sa qualité de numéro 1 mondial.