Tennis : Luca Van Assche, l'autre pépite déjà dans l'ombre de Fils ?

Alexis Poch - Journaliste

Auteur d'une percée remarquable sur le circuit ATP cette année tout comme son grand ami Arthur Fils, Luca Van Assche a ralenti la cadence en fin de saison, bien dépassé par les exploits de celui qu'il avait battu en finale de Roland-Garros chez les juniors en 2021. 70ème mondial à l'heure actuelle, le Français de 19 ans reste tout de même le meilleur jeune derrière Fils puisqu'il est tête de série 2 au Masters Next Gen. Même s'il a beaucoup de temps pour progresser, il est déjà un peu éclipsé par son acolyte.

En réussissant à remporter Roland-Garros au nez et à la barbe de ses petits camarades chez les juniors puisqu'il avait gagné l'édition 2021 lorsque les demi-finales étaient composées de 4 joueurs français, Luca Van Assche s'est positionné comme la tête d'affiche de cette toute jeune génération. C'est d'abord lui qui a disputé son premier match sur le circuit ATP et qui a fait sa première apparition en Grand Chelem avant. Entré dans le top 100 avant Arthur Fils, il a eu du mal lors de la deuxième partie de l'année.

Une progression sans hâte

Qualifié haut la main pour le Masters Next Gen qui a lieu cette année à Jeddah, Luca Van Assche n'a pas un jeu aussi flamboyant que celui d'Arthur Fils. Le Français fait ses gammes un peu plus loin des radars mais il est conscient du travail qu'il doit effectuer. « Je veux être un bon joueur de tennis professionnel, développer mon propre style et profiter au maximum d’une carrière longue et prolifique. J’ai de grands objectifs en tête et je veux construire ma carrière petit à petit, sans me mettre trop de pression. Je suis très fier de faire partie des huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans et ce serait une grande réussite pour moi de devenir champion » confiait-il avant son entrée en lice en Arabie saoudite.

Une belle bagarre

Très fort physiquement, Luca Van Assche base son jeu sur la tenue de balle pour finir par faire craquer l'adversaire. Le Français a gagné 10 matches sur le grand circuit cette année pour 17 défaites mais c'était surtout la saison de la révélation avec plusieurs titres en Challenger qui ont fini par le propulser largement dans le top 100. « Cette qualification pour le Masters Next Gen, ce n'était pas vraiment un objectif fixé au début de la saison mais je la prends comme une récompense. Je ne suis pas en compétition avec Arthur, je suis en compétition avec tous les joueurs du monde » poursuit celui qui semblait ravi de cette petite bataille à distance avec son grand ami.

Un jeu à la Djokovic