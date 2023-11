Tennis : Premier défi à Taïwan pour Paul-Henri Mathieu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Paul-Henri Mathieu connaîtra sa première mission tout début février 2024. Le Français, ancien 12ème meilleur joueur du monde, a réussi à obtenir ce précieux Graal en récupérant la place de Sébastien Grosjean. Absente de la phase finale de la Coupe Davis la semaine dernière à Malaga, après sa défaite d'un rien en septembre dernier, la France a dû attendre le tirage au sort pour connaître son sort. C'est à Taïwan que les Bleus feront face pour la première de Paulo.

Seulement 6 ans après la fin de sa carrière, Paul-Henri Mathieu hérite d'un poste tant convoité cette année. Après l'annonce du départ de Sébastien Grosjean pour aller entraîner Arthur Fils, beaucoup d'anciens joueurs ont déposé leur candidature auprès du président de la Fédération française de tennis (FFT). C'est finalement avec "Paulo" que les Bleus tenteront de retrouver du succès, eux qui ont remporté le trophée pour la dernière fois en 2017 avant de connaître une nouvelle finale l'année suivante, juste avant l'introduction de la nouvelle formule.

Une première sous surveillance

Elu récemment, Paul-Henri Mathieu aura donc l'occasion de faire ses preuves début février puisque pour la phase de qualifications 2024, la France a tiré Taïwan. La rencontre aura lieu à l'extérieur tout début février, juste après l'Open d'Australie face à un adversaire méconnu et a priori largement à la portée des Bleus. « On est favoris sur le papier car nos joueurs sont mieux classés mais il faudra être vigilants car on jouera à l’extérieur ce qui n’est pas forcément évident en Coupe Davis. Je ne connais pas bien les joueurs adverses mais j’aurai l’occasion de les voir en Australie où ils disputeront les qualifications et j’ai une grande confiance en tous les joueurs que nous avons pour passer ce premier tour » a réagi le capitaine après l'annonce.

Un déplacement très lointain

En tirant au sort ce petit pays, les Bleus attendront sûrement la fin de l'Open d'Australie pour faire le voyage directement pour aller à Taïwan. « J’espère que ce sera le premier tour d’une longue campagne, j’ai confiance et je suis optimiste pour l’année à venir » poursuit Paul-Henri Mathieu. Il faut dire que la France est passée très proche d'une victoire de prestige face à la Grande-Bretagne en septembre dernier, en passant à seulement un point de la victoire dans le double décisif qui aurait validé leur ticket pour Malaga. Quoi qu'il en soit, avec deux joueurs du top 30 et l'arrivée d'Arthur Fils, la France peut croire en ses chances en 2024.

L'Espagne encore invitée

Titrés dimanche dernier, les Italiens seront donc déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe Davis, tout comme leurs adversaires australiens. Autres invitations notables : la Grande-Bretagne et... l'Espagne qui va encore une fois bénéficier de ce passe-droit. Depuis la nouvelle formule, la phase finale a eu lieu à chaque fois en Espagne et cette invitation pourrait avoir de fortes conséquences sur les places olympiques...