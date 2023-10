Tennis : Début vers les sommets pour Arthur Fils, il montre ses ambitions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand espoir du tennis français, Arthur Fils figure déjà dans le top 40 à seulement 19 ans. Le Français, présent dans le grand tableau du Rolex Paris Masters où il affrontera l'Allemand Altmaier au premier tour, a récemment annoncé du changement dans son entourage. Désireux de poursuivre son ascension vers les sommets, il accueille Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera en tant que coachs, une nouvelle association qui pourrait commencer à prendre ses marques dès le tournoi parisien.

L'année 2023 est folle pour Arthur Fils. Au-delà du top 250 en janvier, il a franchi beaucoup d'étapes en très peu de temps. Mais le jeune joueur de 19 ans n'a pas peur et semble paré pour faire partie de l'élite. Présent pour participer au tirage au sort du Rolex Paris Masters, Arthur Fils en a profité pour s'exprimer aux micros des journalistes, dont celui du 10 Sport .

Un apprentissage à la vitesse grand V

Vainqueur de son premier titre en Challenger, Arthur Fils n'a pas mis longtemps pour faire la transition au niveau supérieur. Titré à Lyon sur le circuit ATP, il a aussi enregistré ses premières victoires face au top 10, participé (et gagné) à ses premiers Grands Chelems et il même été invité pour participer à la Laver Cup de Roger Federer. « Je maîtrise, ça ne peut jamais aller trop vite. Ça va vite mais j'aime bien, c'est un rythme de croisière que j'aime bien. Pour l'instant, je me sens bien et je suis très content. Je pense que cette année, c'était de l'apprentissage. Peut-être que ce sera encore le cas l'année prochaine, il y a plein de choses que je n'ai pas encore faites » confie celui qui découvrira sans doute le Central de l'Accor Arena devant un public conquis.

Tennis : Shelton tout proche d'un exploit, il a faim ! https://t.co/hkxBtWNJOI pic.twitter.com/eGIrlpfqOd — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Nouvelle association pleine d'ambitions

Très impressionnant malgré son âge, Arthur Fils semble prêt pour le très haut niveau. Il n'y a donc pas de hasard : il a décidé de s'entourer des meilleurs pour monter en puissance. « Je commence à grandir, j'ai de fortes ambitions, la fédération m'a super bien aidé durant toute ma jeune carrière, à un moment il faut prendre son envol. J'ai confiance en mes choix, j'espère que ça va payer et que ça m'emmènera haut. Il faut franchir un cap supplémentaire. J'ai quoi ? Quinze ans de carrière devant moi. J'ai du temps mais bon... J'ai des objectifs assez élevés et j'ai fait des choix forts qui vont avec mes objectifs. Tous les deux ont été d'excellents joueurs, et coachs aussi. Vivre au quotidien avec des champions, c'est sûr que ça va m'aider » poursuit-il.

Vers la conquête du public

Arthur Fils a beau avoir marqué les esprits cette saison, le public parisien ne le connaît pas encore vraiment. A Roland-Garros, il n'avait pas réussi à se débarrasser d'Alejandro Davidovich Fokina au premier tour malgré l'appui du public. Au Rolex Paris Masters, tournoi où il s'était révélé l'année dernière en sortant des qualifications, il aura l'occasion de s'exprimer pleinement. Et a priori, il en est largement capable...