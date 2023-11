Tennis : Nadal vers l'Australie ? La réponse est très proche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal n'a pas encore donné la date de son retour à la compétition. Blessé à l'Open d'Australie puis opéré au cours de l'année, il s'entraîne avec de plus en plus d'intensité depuis des semaines. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont beaucoup rassuré ses fans et d'après les dernières informations, le Majorquin pourrait revenir dès le début de la saison 2024.

C'est l'une des grandes questions qui anime la planète tennis dernièrement. Rafael Nadal semble très proche du retour à la compétition. A un peu plus d'un mois du début de la saison 2024, l'Espagnol pourrait annoncer dans les jours qui viennent une grande nouvelle. A l'entraînement depuis plusieurs mois, il aurait pour objectif de s'activer encore plus en décembre pour voyager à la fin du mois vers le continent australien. Une décision un peu surprenante...

Retour en Australie ?

Débarrassé de ses pépins physiques, Rafael Nadal annonçait il y a quelques semaines qu'il donnerait bientôt une date de retour à la compétition. D'après les informations d' El Larguero , le champion espagnol aurait prévu de voyager au Koweït en décembre dans son académie pour s'entraîner à fond lors des deux premières semaines avant de revenir en Espagne pour Noël et partir directement en Australie ensuite. D'après les dernières informations, il aurait même prévu de jouer en compétition dès la première semaine de janvier pour ensuite disputer le Majeur australien.

Nadal façon 2022 ?

Blessé à la moitié de l'année 2021, Rafael Nadal avait quasiment disparu des courts après sa défaite à Roland-Garros contre Novak Djokovic. L'Espagnol avait pris du temps pour se remettre avant de commencer l'année 2022 tambour battant. Avant de disputer l'Open d'Australie et de le gagner à la surprise générale, il avait choisi de reprendre en douceur dans un ATP 250. Il pourrait faire la même chose en janvier prochain, lui qui s'était imposé pour son retour il y a deux ans.

Un risque pris pour le retour

Il y a quelques jours, la rumeur planait comme quoi le retour de Rafael Nadal se ferait plutôt sur la terre battue d'Amérique du Sud en février. Mais avec cette nouvelle information, on va devoir attendre la confirmation de celui qui connaît son corps par cœur. L'Espagnol ne prendra sûrement pas le moindre risque s'il sent qu'il ne sera pas capable d'encaisser le coup physiquement. Le voir reprendre au tout début de l'année 2024 pour ce qui semble être sa tournée d'adieu au monde professionnel paraît plutôt étonnant...