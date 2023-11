Tennis : Le patron de l'Open d'Australie en remet une couche pour Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un mois après avoir annoncé précipitamment la participation de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, le patron du tournoi Craig Tiley a récidivé récemment en insinuant que le champion espagnol serait prêt pour le premier Grand Chelem de l'année. De son côté, le Majorquin, qui n'a plus joué en compétition depuis janvier 2023, a donné des nouvelles rassurantes ces derniers temps et il a confié qu'il donnerait une date de retour prochainement. En Australie déjà ?

C'est l'un des sujets chauds sur le circuit ces derniers temps. Malgré son absence, Rafael Nadal fait beaucoup parler de lui et son retour à la compétition se précise un peu plus au fur et à mesure des années. L'Espagnol aux 22 Grands Chelems n'a pas encore donné d'informations sur la date de son retour mais pourtant, Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, a refait une annonce très positive...

Une leçon pas apprise

Le mois dernier, quand Craig Tiley annonçait la participation de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, on pouvait mettre cette déclaration sur le dos de l'ouverture de la vente de billets pour le tournoi. Cette fois-ci, l'Australien a récidivé même s'il a pris plus de précautions. « Rafa s’est entraîné, je le suis de près, probablement tous les jours, parce qu’il est un atout majeur pour nous. Il veut jouer, il est évident qu’il a l’intention de jouer. Tout dépend de son état de santé » a-t-il déclaré.

Encore une confirmation attendue

Il y a un mois, le clan Nadal n'avait pas trop apprécié l'attitude de Craig Tiley qui avait annoncé trop tôt la participation du champion à l'Open d'Australie. Pour le moment, il faut encore attendre la confirmation de celui qui a quitté le top 500 désormais car l'information viendra forcément de lui. « J’espère que la semaine prochaine ou les deux semaines suivantes, nous aurons une confirmation précise. Je suis certain que Rafa sera présent car il ne voudra pas manquer l’occasion de répéter ce qu’il a fait il y a quelques années » conclut le patron du Majeur australien.

Un scénario utopique ?

A 37 ans, Rafael Nadal s'apprête à faire un ultime retour sur le circuit ATP pour ce qui semble être sa dernière année au niveau professionnel. Mais est-il vraiment raisonnable de reprendre la compétition sur le dur australien après autant d'absence dans ces conditions très difficiles ? Une chose est sûre, l'Espagnol a toujours fait très attention à son corps dans sa carrière et se connaît par cœur. Mais à l'heure actuelle, un retour sur terre battue semble plus probable...