Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal

Jean de Teyssière

Vendredi, Rafael Nadal a mis fin à un long et un intenable suspens pour tous ses fans en annonçant son retour à la compétition au mois de janvier 2024. L'Espagnol, hors des circuits depuis sa blessure au psoas en janvier dernier lors de l'Open d'Australie, essaiera de retrouver un niveau similaire à celui qu'il avait en 2022. Sébastien Grosjean, qui entraîne Arthur Fils, voit un avenir radieux au 663ème mondial, qui pourrait imiter Roger Federer.

Il doit être dur pour un champion de retrouver le rythme et son niveau après une si longue absence sur les courts de tennis. Rafael Nadal, blessé toute l'année 2023 participera au tournoi de Brisbane et à l'Open d'Australie, en janvier prochain. La fin du calvaire pour celui qui a fait une saison blanche en 2023, victime d'une blessure au psoas.

Nadal de retour à la compétition

Lors d'une vidéo publiée vendredi sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé son retour à la compétition : « Après une année sans compétition, il est temps de revenir et ce sera à Brisbane. »

«Ces champions, une fois qu’ils retrouvent la compétition, ils retrouvent le rythme»