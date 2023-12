Tennis : Grand retour pour Nadal, la révélation choc

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis qu'il a annoncé son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane qui débutera le dernier jour de l'année 2023, Rafael Nadal fait beaucoup parler la toile. Le Majorquin de 37 ans s'apprête à faire un ultime retour sur le circuit et il sera confronté à une situation bien particulière pour lui puisqu'il n'avait jamais connu une absence aussi longue auparavant. Il a d'ailleurs donné plusieurs précisions quant à son retour à la compétition.

Redescendu très loin au classement puisqu'il est absent depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a prévu un gros retour aux affaires dans les semaines à venir. L'Espagnol de 37 ans tentera de jouer beaucoup pour retrouver son niveau mais il paraît très difficile de croire à un grand succès. D'ailleurs, il est le premier à s'exprimer sur la question : c'est peut-être bien la première fois que l'objectif de Nadal sur un court de tennis a changé.

Le plaisir avant tout ?

Forfait pour l'édition 2023 de Roland-Garros, Rafael Nadal avait en plus révélé au mois de mai qu'il comptait mettre un terme à l'issue de la saison 2024, marquée par un cycle olympique important. Après autant de mois d'absence, l'objectif du Majorquin a peut-être un peu changé. « J'ai et j'ai eu peur d'annoncer des choses parce qu'en fin de compte, c'est une année sans compétition et une opération de la hanche. Ce n'est pas la hanche qui m'inquiète le plus, mais tout le reste. Je pense que je suis prêt, j'ai confiance et j'espère que les choses se passeront bien et que cela me donnera l'occasion de m'amuser à nouveau sur le court. J'espère donc avant tout ressentir à nouveau ces nerfs, cette illusion, ces peurs, ces doutes » a confié l'homme aux 14 Roland-Garros.

« J'espère ne rien attendre de moi-même »

Quand on connaît le tempérament de Rafael Nadal depuis le début de sa carrière, on peut se dire que s'il revient, c'est avec la plus grande ambition et l'envie de gagner des titres à nouveau. Pour vraiment savoir ce qu'il vaut, le Majorquin va devoir attendre son retour à Brisbane. « J'espère ne rien attendre de moi-même. C'est cela la vérité. Avoir la capacité de ne pas exiger de moi ce que j'ai exigé de moi tout au long de ma carrière. Je pense que je suis dans une autre époque, une situation et un terrain inexploré, c'est pourquoi on a intériorisé ce que l'on a fait toute sa vie, c'est-à-dire exiger le maximum de soi-même » poursuit-il.

Roland-Garros dans le viseur ?