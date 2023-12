Tennis : Rafael Nadal sur le retour, ce danger auquel il va se confronter

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal a dû s'absenter tout au long de la saison. Le Majorquin de 37 ans a même annoncé que l'année 2024 serait probablement sa dernière sur le circuit et on a longtemps cru que son retour à la compétition se ferait plutôt sur terre battue. Il vient d'annoncer qu'il sera présent à Brisbane à la toute fin du mois pour relancer sa carrière une dernière fois. Mais il sera alors totalement plongé dans l'inconnu.

Le retour de Rafael Nadal se faisait attendre depuis un moment. L'Espagnol a enfin apporté une réponse après des mois d'entraînement pour tenter de retrouver la compétition. Il jouera en compétition dans un tout petit moins d'un mois désormais pour démarrer 2024 tambour battant. Classé 664ème à l'heure actuelle puisqu'il n'a plus que les 45 points de son deuxième tour à l'Open d'Australie dans sa besace, il faudra tout de même repartir de zéro à 37 ans, une opération qui paraît impossible.

Plus aucune protection

Même si Rafael Nadal n'aura aucun mal à participer à tous les tournois auxquels il veut se rendre, il faut bien avouer qu'il pourrait avoir beaucoup de mal à retrouver son niveau. L'Espagnol bénéficiera de son classement protégé pour intégrer les tournois mais il devra s'exposer aux risques de faire face à un membre du top 10 pour son premier tour. « Si je peux jouer avec un classement protégé pour ne pas retirer les invitations des autres, tant mieux » a-t-il préféré réagir avec philosophie. A Brisbane, Nadal pourrait retrouver Andy Murray, Holger Rune, Grigor Dimitrov ou encore Ben Shelton entre autres dans un tournoi également marqué par le retour de Naomi Osaka...

Une absence inédite

Si on a beaucoup de mal à croire au retour au premier plan de Rafael Nadal, c'est parce que la situation est totalement nouvelle pour lui. En effet, l'Espagnol n'a jamais connu une absence aussi longue en 20 ans de carrière. Auparavant, il était passé par la case infirmerie pendant 223 jours entre Wimbledon 2012 et février 2013, son absence la plus longue avant celle de cette année avec quasiment un an jour pour jour loin des courts. Depuis qu'il est entré dans le top 10 du classement ATP en 2005, il n'avait jamais quitté le top 10.

Un dernier jubilé ?

En annonçant dans une vidéo sur les réseaux sociaux son retour à la compétition, Rafael Nadal a ému la planète tennis. Le champion espagnol semble prêt à se battre pour sa dernière année sur le circuit et a priori, il n'a pas prévu de faire seulement de la figuration. A l'image de son tempérament, il espère retrouver le feu qui l'anime en disputant des matches, sûrement l'une des raisons de sa reprise dès le tournoi de Brisbane pour lancer 2024.