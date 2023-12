Nadal va imiter Schumacher et Federer, fiasco assuré ?

Arnaud De Kanel

Eloigné des terrains depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal va faire son retour en 2024 comme avaient pu le faire Michael Schumacher et Roger Federer avant lui. Et forcément, cette annonce nourrit énormément d'attentes. Pourtant, il se pourrait bien que le grand retour de l'Espagnol sur les courts tourne au vinaigre sur le plan sportif.

Rafael Nadal est de retour ! Dans une vidéo publiée vendredi sur ses réseaux sociaux, l'homme aux 14 Roland-Garros a officialisé son retour à la compétition en 2024. « Après une année sans compétition, il est temps de revenir. Ce sera à Brisbane dans la première semaine de janvier. » Rafael Nadal va donc faire comme Michael Schumacher et Roger Federer qui avaient également signé leur come-back durant leur carrière. L'excitation est grande par rapport à ce retour mais il risque bien de faire des déçus...

Schumacher, Ali, Manoudou... des retours ratés

Comme Rafael Nadal, nombreux sont les sportifs rois dans leur discipline à avoir fait leur retour alors que plus personne ne s'y attendait. Mais dans les sports individuels, ce n'est pas gage de réussite, loin de là. Si le côté émotionnel est assuré d'être au rendez-vous, rien n'est moins sûr pour le côté sportif. Après être sorti de sa retraite, Michael Schumacher n'était jamais parvenu à retrouver son niveau et il avait sombré face à Nico Rosberg chez Mercedes. Aussi grand champion qu'il était, Mohamed Ali avait également manqué son retour en 1980, enchainant les défaites. En tennis, Bjorn Borg s'était aussi manqué, en 1993. Lance Armstrong, Ian Thorpe, Martina Hingis ou Laure Manoudou n'avaient pas non plus marqué les esprits à leur retour.

Federer, Phelps... quelques exceptions

Malgré tout, certains ont réussi leur come-back à commencer par Roger Federer. De retour après six mois d'arrêt suite à son forfait pour la fin de saison 2016, le Suisse avait remporté l'Open d'Australie et Wimbledon en 2017 avant de récidiver en Australie un an plus tard. Justine Hénin avait également réussi son retour en ralliant la finale de l'Open d'Australie en 2010, après plus d'un an de pause. Pour ce qui est de la natation, Michael Phelps s'était distingué. Après avoir traversé une période sombre où il s'était noyé dans une grosse dépression, l'Américain avait fait son retour aux JO de Rio, remportant 5 médailles dont 4 en or. Enfin, le boxeur George Foreman avait réussit l’exploit de devenir champion du monde à 45 ans, en 1994 après avoir pris sa retraite en 1977. Il existe donc quelques motifs d'espoir pour Rafael Nadal même si les contre-exemples sont bien plus nombreux.