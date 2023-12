Tennis : Alcaraz revanchard, il met en garde le public

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison 2023 exceptionnelle malgré une baisse de régime à la fin, Carlos Alcaraz reste le joueur le plus prometteur de la nouvelle génération. Vainqueur en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic, certainement le plus grand exploit de l'année, il a encore une marge pour progresser. A seulement 20 ans, il est dans les temps de passage des plus grands de l'histoire de ce sport et il va tout faire pour pouvoir continuer à briller en 2024 et après.

Plus titré depuis cette fameuse finale, Carlos Alcaraz a fourni beaucoup d'efforts pour finir complètement cuit en fin de saison. Malgré un léger sursaut pour se qualifier en demi-finales du Masters, l'Espagnol doit retrouver son meilleur niveau pour continuer à s'illustrer sur le devant de la scène. Le numéro 2 mondial a déjà partagé son programme pour les semaines à venir : en dehors d'une petite exhibition, il va passer son temps à s'entraîner jusqu'au tout début de l'Open d'Australie.

Une comparaison difficile

Depuis ses débuts sur le grand circuit, Carlos Alcaraz est comparé au Big 3 à juste titre. L'Espagnol présente des qualités exceptionnelles qui peuvent faire penser à Nadal, Djokovic ou Federer dans le jeu ou dans l'esprit mais il n'a pas du tout envie de s'éparpiller. « Je suis toujours le même garçon, être connu ne va pas changer ma personnalité ou l’homme que je suis, même avec toutes les attentes des gens qui me comparent à Federer ou Rafa (Nadal). J’essaie de mettre de côté ces commentaires et de me concentrer sur mon propre cheminement » confie-t-il.

Tennis : Arthur Fils très ambitieux, il confirme les espoirs placés en lui https://t.co/eZeUoFjpcv pic.twitter.com/1178drGswi — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Retour au premier plan

Bien convaincu qu'il peut faire beaucoup mieux que le tennis produit lors des dernières semaines de la saison, Carlos Alcaraz veut travailler pour empêcher Novak Djokovic de poursuivre sa domination trop longtemps. L'Espagnol a tenu à mettre en garde tout le monde. « Allumez votre téléviseur parce que ça va être une année pleine d’énergie et de bons moments, on va s’entraîner et lutter pour que l’année soit au même niveau ou même meilleure encore que cette année » prévient-il.

Dernier rempart face à Djokovic ?

Même s'il s'est incliné en finale de Cincinnati face à Novak Djokovic et plus lourdement en demi-finales du Masters, Carlos Alcaraz semble être le mieux placé pour mettre à mal la domination écrasante du Serbe sur la concurrence. Mais attention, la fin de saison a prouvé qu'il aura peut-être un autre adversaire de taille : Jannik Sinner, dont le niveau a considérablement augmenté ces derniers mois.