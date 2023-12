Tennis : Nadal de retour, il lâche une terrible annonce

Benjamin Labrousse

Plus le temps passe plus le retour de Rafael Nadal sur les circuits ATP se profile. L’Espagnol, blessé de longue date, avait déclaré espérer pouvoir rejouer dès le début de la saison 2024, qui pourrait d’ailleurs être sa dernière. Mais selon certains observateurs, le « Taureau de Manacor » n’a plus du tout le même niveau qu’autrefois.

« L'idée n'est pas de revenir pour gagner Roland-Garros ou l'Open d'Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre » . Un Rafael Nadal méconnaissable, mais toutefois lucide sur sa situation, déclarait ceci au mois de mai dernier. Très blessé au Psoas (muscle de la hanche) depuis 2022, la légende espagnole ne se faisait pas d’illusions quant à son niveau de performance lors de son retour sur les courts prévu pour début 2024.

Rafael Nadal va revenir en douceur sur le circuit

D’après les dernières informations de la Cadena SER , Rafael Nadal pourrait d’ailleurs adopter une stratégie de reprise en douceur. En effet, le gaucher pourrait faire son grand retour en participant à un ATP 250 dès le début du mois de janvier, afin d’être prêt pour le premier Grand Chelem de l’année : l’Open d’Australie.

« Je ne pense pas qu’il soit un prétendant pour remporter un Grand Chelem »